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張育成再見3分砲！悍將9局4比3逆轉台鋼

▲▼張育成 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將21日主場迎戰台鋼雄鷹，8局打完陷入1比3落後，9局下最後攻勢，張育成敲再見3分砲，終場4比3逆轉比賽。

悍將先發投手羅戈前6局表現穩定，僅被敲出4支零星安打。7局1出局後，他被王博玄擊出安打，用球數達99球，悍將決定換投。接替的張奕未能遏止攻勢，登板後立即被林家鋐敲出長打，讓台鋼首次攻佔得點圈，隨後吳明鴻適時安打，一棒清回壘上兩名跑者。

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羅戈最終投6.1局被敲5安，另有1次四壞球保送、5次三振，失掉1分責失，優質先發無關勝敗。

台鋼雄鷹先發投手後勁前4局只被董子恩擊出唯一安打，5局下再次交手時又遭敲安；下一棒戴培峰補上一支安打，悍將首次攻佔得點圈，不過林哲瑄、張冠廷接連擊出飛球出局。

7局下，後勁小遇亂流，連續對范國宸、戴培峰投出觸身球，2出局後輪到王正棠代打，選到四壞球保送，滿壘局面對決代打高國麟，製造飛球化解危機。

8局下，悍將突破台鋼後援投手伍祐城，終於有分數進帳，范國宸安打助隊破蛋，不過台鋼緊急換上第3任投手黃群，順利凍結壘上跑者。

後勁先發7局僅挨3安，投出5次三振，另有1次四壞球、2次觸身球保送，沒有失分。黃群9局下續投，2出局一壘有人時保送李宗賢，對決張育成，被扛出三分砲，悍將逆轉比賽，終止近期3連敗。

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹富邦悍將優質先發打線發威

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