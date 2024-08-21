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魔鷹兄弟火影日玩瘋又開轟　遺憾沒留意周邊

記者王真魚／新北報導

台鋼雄鷹洋砲魔鷹18日對中信兄弟敲出本季第23轟，穩坐全壘打王。有趣的是，兄弟剛好舉辦他最愛的「火影忍者」主題日。被問是否買了周邊，他笑說：「太專注比賽沒想到，早知道就會去買了。」

魔鷹8月剛開始時曾連5場沒有安打，8月16日起對兄弟3連戰，3場都有雙安表現，包括18日擊出全壘打，本季僅差1安達成百安。

「棒球就是這樣。」魔鷹直言，狀況本來就是有好有壞，別隊也會想盡策略對付，「自己就是想辦法調整好手感。」

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魔鷹全壘打數仍是聯盟第一，對於味全龍吉力吉撈·鞏冠以20轟緊追在後，他也稱讚對方是一名強打，「他整季打下來很穩定，是很好的打者。」

上周末作客兄弟系列賽，恰逢對方舉辦「火影忍者」主題日，魔鷹在轉播畫面中被捕捉到做「結印」手勢。擊出全壘打繞回本壘時，他更模仿火影忍者的經典跑步姿勢，引發全場熱議。

魔鷹大讚這次經歷非常有趣，坦言當下看到鏡頭邀請大家一起「結印」時，也忍不住跟著做，「這真的是一個很棒又好玩的主題日，我真的很享受。」

事後，不少球迷好奇問他，有沒有去逛逛商品部買周邊，魔鷹笑回，「其實我那時很專注在比賽，沒特別去想這件事，事前也沒注意兄弟有這個主題活動，如果那天有發現，我可能會去買。」

▲▼台鋼雄鷹魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）
 

關鍵字： 台鋼雄鷹魔鷹全壘打火影忍者主題日中信兄弟

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