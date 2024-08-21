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普洛法8下夯超前三分砲　教士力退雙城系列賽二連勝

▲普洛法（Jurickson Profar）。（圖／路透）

▲普洛法（Jurickson Profar）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今（21日）主場交手雙城，處於3比5落後的教士，在8局下半憑藉著普洛法（Jurickson Profar）轟出一發逆轉比分的三分砲反超，終場以7比5收下比賽，贏得系列賽2連勝。

客隊雙城在4、5兩局靠著傑弗斯（Ryan Jeffers）的兩分砲，以及2017年選秀狀元羅伊斯（Royce Lewis）高飛犧牲打取得3比1領先，教士則是在7局下才展開反撲，老大哥馬恰多（Manny Machado）擊出一發433英尺特大號兩分砲，雙方戰至3比3平手。

8上，雙城捕手瓦茲奎茲（Christian Vázquez）在1出局滿壘的時候敲出適時安打，幫助球隊將比分改寫成5比3，重新要回領先。

教士在下個半局有了轉機，索拉諾（Donovan Solano）和艾瓦雷茲（Luis Arraez）連續敲安後，下一棒普洛法鎖定雙城後援奧科特（Steven Okert）一顆偏低81公里滑球，一棒扛出左外野形成逆轉3分砲，緊接著柏格茲（Xander Bogaerts）再補上一支二壘安打再添一分，終場教士就以7比5收下比賽，贏得系列賽2連勝。

「這是今年對我來說改變的第一件事，也就是我憑直覺打棒球，你們看到的是真正的普洛法在打棒球」，普洛法賽後激動的說道，「我現在打棒球很有信心」。

「這支球隊一整年都在這樣做，而我們將繼續這樣做，」老大哥馬恰多談到球隊逆轉勝勝說，「我們只是在玩的時候玩得很開心」。

關鍵字： MLB教士雙城普洛法

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