普洛法8下夯超前三分砲　教士力退雙城系列賽二連勝

▲普洛法(Jurickson Profar)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士今(21日)主場交手雙城,處於3比5落後的教士,在8局下半憑藉著普洛法(Jurickson Profar)轟出一發逆轉比分的三分砲反超,終場以7比5收下比賽,贏得系列賽2連勝。

客隊雙城在4、5兩局靠著傑弗斯(Ryan Jeffers)的兩分砲,以及2017年選秀狀元羅伊斯(Royce Lewis)高飛犧牲打取得3比1領先,教士則是在7局下才展開反撲,老大哥馬恰多(Manny Machado)擊出一發433英尺特大號兩分砲,雙方戰至3比3平手。

