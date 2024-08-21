大谷翔平雙安加碼第38盜　道奇靠海沃德代打開轟6比3勝水手　

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇21日（台灣時間）與水手交手系列賽第2戰，靠著海沃德（Jason Heyward）致勝代打3分砲以6比3獲勝。大谷翔平單場2安打，包含1支三壘安打，還跑出本季第38盜，距離「40轟、40盜」里程碑還差1轟、2盜。

水手1局上就突破道奇先發投手布勒（Walker Buehler），羅里（Cal Raleigh）掃二壘安打，隨後布勒又控球不穩連兩保送，普蘭柯（Jorge Polanco）適時敲安打攻下2分。普蘭柯3局上又敲二壘安打建功，幫助水手拉開至3比0領先。

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大谷翔平第一打席面對水手先發投手米勒（Bryce Miller），遭到外角偏低的指叉球吊中揮空三振，第二打席3局下掃出三壘安打，本季第6支，隨後弗里曼（Freddie Freeman）選到保送，但此局留下一、三壘殘壘。

道奇4局下攻勢再起，拉克斯（Gavin Lux）率先轟陽春砲，這發全壘打球還從護墊縫隙彈回來，透過重播輔助判決確定為全壘打，隨後蒙西（Max Muncy）也開轟追成1分差。

道奇7局下，艾德曼（Tommy Edman）掃二壘安打，水手提前換上終結者穆諾茲（Andres Munoz），讓大谷翔平掃一壘平飛球遭到接殺。不過下一棒貝茲（Mookie Betts）敲安打帶回追平分，扳平為3比3。

關鍵8局下，道奇海沃德代打轟出3分砲超前比數，逼得水手再換佛斯（Austin voth）登板，大谷翔平掃出單場第2支安打，加碼第38次盜壘成功。

道奇最終以6比3獲勝。對戰水手8連勝，大谷翔平5打數2安打，吞下1次三振，打擊率.291，OPS為.991。