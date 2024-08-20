富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

記者王真魚／綜合報導

擁「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢傳明年有望加盟中職球隊，其中以富邦悍將呼聲最高，對此球團表示，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」

▲韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

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年僅19歲的李珠珢，是韓職起亞虎啦啦隊「超級新星」，剛出道即備受關注，應援出局舞也引發熱潮。她在7月底獲悍將邀請出席大巨蛋主題日活動，人氣直升，Instagram粉絲追蹤數從40幾萬暴漲至82.1萬。

前體育主播蔡明里昨在自己的直播透露，李珠珢已經跟球隊談好了，且明年就會來報到，「這就不是我自己猜的啦，是人家透露，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的。」

他也指出，韓國的啦啦隊應該都會傾向來台發展，「在台灣發展等於有明星的地位，在韓國就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊」。

據了解，確實有球隊接觸李珠珢，不過雙方仍在洽談階段。富邦悍將很有可能是接觸的球隊之一，球團不僅邀請李珠珢來台，陳昭如總經理也在8月初與應援團、公關團隊前往韓國拜訪起亞虎。球隊之後發新聞稿指出，悍將未來會與起亞虎進行更全面交流，包括球隊訓練、交流比賽及行銷應援，促進整體棒球環境提升成長。

對於外界傳聞，悍將球團僅回應，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」

▲富邦悍將延攬韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢？球團表示有消息另行公佈。（圖／記者李毓康攝）