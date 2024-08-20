運動雲

>

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

記者王真魚／綜合報導

擁「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢傳明年有望加盟中職球隊，其中以富邦悍將呼聲最高，對此球團表示，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」

▲▼富邦悍將流行音樂節活動大巨蛋開跑，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢站上大巨蛋應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

年僅19歲的李珠珢，是韓職起亞虎啦啦隊「超級新星」，剛出道即備受關注，應援出局舞也引發熱潮。她在7月底獲悍將邀請出席大巨蛋主題日活動，人氣直升，Instagram粉絲追蹤數從40幾萬暴漲至82.1萬。

前體育主播蔡明里昨在自己的直播透露，李珠珢已經跟球隊談好了，且明年就會來報到，「這就不是我自己猜的啦，是人家透露，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的。」

他也指出，韓國的啦啦隊應該都會傾向來台發展，「在台灣發展等於有明星的地位，在韓國就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊」。

據了解，確實有球隊接觸李珠珢，不過雙方仍在洽談階段。富邦悍將很有可能是接觸的球隊之一，球團不僅邀請李珠珢來台，陳昭如總經理也在8月初與應援團、公關團隊前往韓國拜訪起亞虎。球隊之後發新聞稿指出，悍將未來會與起亞虎進行更全面交流，包括球隊訓練、交流比賽及行銷應援，促進整體棒球環境提升成長。

對於外界傳聞，悍將球團僅回應，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」

▲▼富邦悍將流行音樂節活動大巨蛋開跑，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢站上大巨蛋應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將延攬韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢？球團表示有消息另行公佈。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 韓國啦啦隊李珠珢富邦悍將中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

連2屆奧運被「麟洋配」打敗　中國劉雨辰巴黎求婚完宣布退休

連2屆奧運被「麟洋配」打敗　中國劉雨辰巴黎求婚完宣布退休

快訊／王齊麟日本賽首搭邱相榤就贏球　2比0力退地主強敵闖16強

快訊／王齊麟日本賽首搭邱相榤就贏球　2比0力退地主強敵闖16強

快訊／戴資穎巴黎奧運後首戰奪勝　日本賽直落2晉級16強

快訊／戴資穎巴黎奧運後首戰奪勝　日本賽直落2晉級16強

邱唯喆驚天滿貫彈！台灣10比2逆轉古巴　威廉波特3連勝將對日本

邱唯喆驚天滿貫彈！台灣10比2逆轉古巴　威廉波特3連勝將對日本

女球迷跟車要合照又吃豆腐　劉基鴻粉絲團呼籲：尊重球員

女球迷跟車要合照又吃豆腐　劉基鴻粉絲團呼籲：尊重球員

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

大谷翔平貓咪般閃避觸殺！頭盔都甩飛獲讚「神技」

大谷翔平貓咪般閃避觸殺！頭盔都甩飛獲讚「神技」

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

熱門新聞

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

連2屆奧運被「麟洋配」打敗　中國劉雨辰巴黎求婚完宣布退休

快訊／王齊麟日本賽首搭邱相榤就贏球　2比0力退地主強敵闖16強

快訊／戴資穎巴黎奧運後首戰奪勝　日本賽直落2晉級16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

2悍將明年迎接李珠珢？球團發聲了

3李洋恭賀麟榤配首秀取勝：王齊麟認真點

4中國好手劉雨辰巴黎求婚完宣布退休

5齊麟日本賽首搭邱相榤就贏球

最新新聞

1富藍戈2敗　鋒總談洋投取是難題

2陳念琴聯手坤達　返台有豐年祭初體驗

3江少慶21日初登板　鋒總有期待

4李洋21日為統一獅開球　坐車繞球場接受歡呼

5迪亞茲再見轟助太空人拿近12戰第11勝

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366