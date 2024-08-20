席格雙響砲助威　遊騎兵4比3力退海盜收2連勝

▲席格（Corey Seager）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

德州遊騎兵今天（20日）在主場進行與匹茲堡海盜三連戰的首場比賽，遊騎兵憑藉著當家重砲席格（Corey Seager）擊出兩支全壘打包辦全隊所有的4分打點，以4比3一分差擊敗海盜，收下近期2連勝。

1局下半，席格在纏鬥六顆球後成功咬中海盜先發歐提茲（Luis Ortiz）一顆失投紅中89英里卡特球，一棒扛出右外野大牆形成陽春炮，幫助遊騎兵先馳得點取得1比0領先。

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That baseball never stood a chance. pic.twitter.com/ynyF0mdsgD — Texas Rangers (@Rangers) August 20, 2024

比賽進行到3局下半，席格在1出局1、2壘有人時再度發威，他擊中歐提茲89英里的偏甜滑球，球一路飛出左外野大牆形成擴大比數的三分砲，遊騎兵取得4比0領先。

客隊海盜則是在4上靠著特里奧洛（Jared Triolo）的三分砲還以顏色，海盜將比分追至3比4，但雙方後續打線都未能在再有建樹，終場遊騎兵就以4比3收下2連勝。

「這對我們來說是重要的比賽，我們希望能夠繼續保持」，席格賽後說道。

「我們給他打了兩個平的、中距離的突破球，」海盜主帥薛爾頓（Derek Shelton）談到席格時補充說道，「我的意思是，你不能對他那樣做，投這種球，然後烏雷納（Ureña ）上場了，他讓我們陷入困境」。