席格雙響砲助威　遊騎兵4比3力退海盜收2連勝

▲席格(Corey Seager)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

德州遊騎兵今天(20日)在主場進行與匹茲堡海盜三連戰的首場比賽,遊騎兵憑藉著當家重砲席格(Corey Seager)擊出兩支全壘打包辦全隊所有的4分打點,以4比3一分差擊敗海盜,收下近期2連勝。

1局下半,席格在纏鬥六顆球後成功咬中海盜先發歐提茲(Luis Ortiz)一顆失投紅中89英里卡特球,一棒扛出右外野大牆形成陽春炮,幫助遊騎兵先馳得點取得1比0領先。

That baseball never stood a chance. pic.twitter.com/ynyF0mdsgD

比賽進行到3局下半,席格在1出局1、2壘有人時再度發威,他擊中歐提茲89英里的偏甜滑球,球一路飛出左外野大牆形成擴大比數的三分砲,遊騎兵取得4比0領先。

There goes that man again! #StraightUpTX pic.twitter.com/lbZC0tt9NF