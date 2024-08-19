U18亞青9月2日台灣開打　預售票20日開賣

▲U18中華隊 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2024年第十三屆亞洲 U18 青棒錦標賽即將於9/2 起於天母棒球場、新莊棒球場、樂天桃園棒球場舉行，受疫情影響睽違六年再度舉辦，中華民國棒球協會今（19）日舉辦記者會，正式宣告賽事視覺口號、賽程資訊並舉行中華隊授旗成軍儀式。

本次賽事口號「霸氣稱霸」除了展現亞洲各國在世界上的棒球水準及霸氣，凝聚亞洲棒球團結外，更期許中華隊能夠將冠軍留在台灣•稱霸亞洲；中華隊上次在亞洲 U18 奪冠已經是2007年，相隔17年未能奪冠，因此這個久等的冠軍獎盃更是全隊的目標，力拼隊史第三冠。

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記者會現場邀請到教育部體育署鄭世忠署長親自到場授旗，勉勵中華青棒代表隊能夠再創佳績。同時也邀請到上屆 2018年主戰捕手效力於中職的戴培峰選手到場為學弟勉勵，回憶起當年不幸在冠軍延長戰中輸給韓國，最終只獲得亞軍，希望學弟們能夠加油不留遺憾將冠軍留在台灣。

賽事一共八支球隊參賽，中華隊與韓國、巴基斯坦及泰國分在 A 組，而日本、香港、菲律賓及斯里蘭卡分在B組，9/2在開幕典禮後，中華隊將碰上勁敵韓國，分組前二將進入四強複賽，最終在9/8晚間6點30分舉行冠軍戰。

本次亞洲U18青棒錦標賽門票將8/20中午12:00在KKTIX 及全台全家便利商店開賣，使用玉山信用卡/簽帳金融卡購買「2024亞洲U18 青棒錦標賽」賽事門票，憑票根即可至中華隊賽事現場兌換「玉山加油扇」每張票限兌換1支、數量有限贈完為止；另外現場緯來體育台也將在天母設立互動攤位，與球迷同樂，並準備了豐厚的禮品要邀請球迷一起進場力挺中華。

本次賽事也將透過緯來體育台、愛爾達體育4台、LINE TODAY、中華電信 HAMI多平台的方式轉播中華隊的賽事，滿足無法到場的球迷朋友；而愛爾達體育4台在中華隊的賽事中將舉辦抽獎活動，掃描 QR-code 登錄即可參加抽獎，獎項有萬士益冷氣、櫻花高級淨水器.等，每場賽後抽出，請大家鎖定轉播，而詳細賽程、轉播及活動資訊請關注 Team Taiwan 運動挺台灣粉絲團（https://www.facebook.com/TeamTaiwanSport）。