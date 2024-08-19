快訊／雲豹簽下前NBA公鹿阻攻王桑德斯　與威廉斯組雙塔

▲桃園台啤永豐雲簽下前NBA公鹿防守悍將桑德斯 。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹今(19日)宣布簽下擁有多年NBA資歷的防守悍將桑德斯(Larry Sanders)，他曾替公鹿效力5個賽季，2012-13賽季繳出全NBA次高的場均2.8阻攻。雲豹營運長顏行書透露，鎖定桑德斯的主因是希望借重他在NBA豐富的防守經驗，與威廉斯(Devin Williams)攜手打造禁區雙塔。

主打內線的桑德斯現年35歲，身高211公分、體重106公斤，臂展長達229公分，在2010年NBA選秀會上以首輪第15順位被密爾瓦基公鹿選中後，靠著出色的爆發力與高機動性逐漸站穩球隊先發，曾締造單場10分、12籃板、10阻攻的另類大三元，也曾單場抓下20籃板，完美展現頂級藍領扎實球風。

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桑德斯在公鹿效力5個賽季，曾在2012-13賽季繳出全NBA第2高的場均2.8阻攻，之後在2016-17賽季效力克里夫蘭騎士，2019年開始轉戰3X3籃球聯盟BIG3至今。

生涯首度來台的桑德斯興奮表示，「很開心能夠成為台啤雲豹的一份子，我已經迫不及待探索台灣的一切，並與隊友還有球迷們見面！我知道球隊不久前剛拿下隊史首冠，所以對於新賽季的目標只有一個，就是再來一冠！一定會盡全力為雲豹再抱回一座總冠軍！」