WNBA史上最狂菜鳥！克拉克232助攻創紀錄　卻因捶籃架吞技術犯規

記者游郁香/綜合報導

WNBA狀元克拉克(Caitlin Clark)上個月才以單場19助攻,締造聯盟新紀錄,她今(19)日代表印第安納狂熱出戰西雅圖風暴,飆出23分、9助攻,個人總助攻數來到232次,正式刷新佩尼謝羅(Ticha Penicheiro)1998年所創的「新秀單季最多助攻」紀錄,克拉克還有望挑戰「聯盟單季最多」316助攻紀錄。

有「女版柯瑞(Stephen Curry)」稱號的克拉克,就讀愛荷華大學時就人氣爆棚,儘管她連2年問鼎NCAA冠軍失利,但她憑藉精湛的三分與助攻能力,颳起了一陣「克拉克旋風」,愛荷華今年NCAA四強戰吸引1420萬人收看,打破美國《ESPN》所有籃球賽事的收視紀錄。

▲女神射克拉克。(圖/達志影像/美聯社)

克拉克更刷新高懸54年的NCAA(男女)總得分紀錄,之後以選秀狀元之姿進入WNBA,僅打了28場就累計232助攻,超越前輩佩尼謝羅26年前寫下的「菜鳥單季最多助攻」紀錄;WNBA官方數據顯示佩尼謝羅的紀錄是224次,《ESPN》的統計則是225次,不過無論如何,克拉克都打破這項紀錄。

克拉克本季以場均8.3助攻穩居聯盟助攻后,她此戰攻下23分、9助攻、5籃板和2火鍋,率隊以92比75大勝西雅圖風暴,印第安納狂熱本季戰績提升到13勝15敗(主場8勝5敗)。

▲女神射克拉克。(圖/達志影像/美聯社)

值得一提的是,若克拉克剩餘12場例行賽都如期上陣,繼續維持場均8.3助攻的表現,她將打破WNBA單季最多316助攻紀錄,這項紀錄由太陽湯瑪絲(Alyssa Thomas)在上季締造,克拉克現在距離這個紀錄還有84次。

I just witnessed one of the worst technical fouls ever called on Caitlin Clark just now.



Misses shot on one end, comes back on defense, ball goes out of play, slaps stanchion in frustration, gets called for a tech.



Insane. pic.twitter.com/aTyZPhNyOl