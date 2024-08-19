WNBA史上最狂菜鳥！克拉克232助攻創紀錄　卻因捶籃架吞技術犯規

A look at Caitlin Clark’s assist that made history pic.twitter.com/Ecs7gFpJVM— WNBA (@WNBA) August 18, 2024
記者游郁香／綜合報導
WNBA狀元克拉克(Caitlin Clark)上個月才以單場19助攻，締造聯盟新紀錄，她今(19)日代表印第安納狂熱出戰西雅圖風暴，飆出23分、9助攻，個人總助攻數來到232次，正式刷新佩尼謝羅(Ticha Penicheiro)1998年所創的「新秀單季最多助攻」紀錄，克拉克還有望挑戰「聯盟單季最多」316助攻紀錄。
有「女版柯瑞(Stephen Curry)」稱號的克拉克，就讀愛荷華大學時就人氣爆棚，儘管她連2年問鼎NCAA冠軍失利，但她憑藉精湛的三分與助攻能力，颳起了一陣「克拉克旋風」，愛荷華今年NCAA四強戰吸引1420萬人收看，打破美國《ESPN》所有籃球賽事的收視紀錄。
▲女神射克拉克。（圖／達志影像／美聯社）
克拉克更刷新高懸54年的NCAA(男女)總得分紀錄，之後以選秀狀元之姿進入WNBA，僅打了28場就累計232助攻，超越前輩佩尼謝羅26年前寫下的「菜鳥單季最多助攻」紀錄；WNBA官方數據顯示佩尼謝羅的紀錄是224次，《ESPN》的統計則是225次，不過無論如何，克拉克都打破這項紀錄。
克拉克本季以場均8.3助攻穩居聯盟助攻后，她此戰攻下23分、9助攻、5籃板和2火鍋，率隊以92比75大勝西雅圖風暴，印第安納狂熱本季戰績提升到13勝15敗(主場8勝5敗)。
▲女神射克拉克。（圖／達志影像／美聯社）
值得一提的是，若克拉克剩餘12場例行賽都如期上陣，繼續維持場均8.3助攻的表現，她將打破WNBA單季最多316助攻紀錄，這項紀錄由太陽湯瑪絲(Alyssa Thomas)在上季締造，克拉克現在距離這個紀錄還有84次。
I just witnessed one of the worst technical fouls ever called on Caitlin Clark just now.— 24/7 High School Hoops (@247HSHoops) August 18, 2024
Misses shot on one end, comes back on defense, ball goes out of play, slaps stanchion in frustration, gets called for a tech.
Insane. pic.twitter.com/aTyZPhNyOl
不過克拉克的紀錄之夜出現一個令人傻眼的判決，她第3節還剩7分多鐘時，因為對自己的失誤感到失望，捶了籃架發洩情緒，裁判隨即給她一次技術犯規，她當下吃驚地攤開雙手，她賽後表示，裁判給她技術犯規的原因是「不尊重籃球比賽」，球迷紛紛替她抱不平。
Caitlin Clark says the ref told her she was "being disrespectful to the game of basketball" after handing Clark a technical foul for hitting the backboard with her hand. pic.twitter.com/rN3cWU2Usf— The Sporting News (@sportingnews) August 18, 2024
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