法國前鋒金牌戰「暴力隔扣」詹皇　獲七六人1年約重返NBA

Team France’s Guerschon Yabusele posterizes Team USA’s LeBron James on the huge dunk! #Olympics pic.twitter.com/2fyaUNaVtW — Justin Time Sports (@JTIMESPORTS) August 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

28歲法國前鋒亞布塞萊(Guerschon Yabusele)在巴黎奧運金牌戰轟了20分，還上演「暴力隔扣」美國男籃天王詹姆斯(LeBron James)的美技，成為法國男籃鍍銀的關鍵人物，他在五環殿堂的表現得到七六人的青睞，費城以1年210萬美元的底薪簽下他，他有機會擠進輪替陣容助拳七六人新版3巨頭。

現年28歲的亞布塞萊，身高6呎8吋(約203公分)，體重275磅(約125公斤)，他在2016年NBA選秀會首輪第16順位被塞爾提克相中，替這支老牌勁旅效力了2季，總共出賽75場，上場時間不多，場均僅打6.6分鐘，能貢獻2.3分、1.4籃板， 之後他輾轉去到中國、法甲和西甲打球。

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▲法國前鋒亞布塞萊在巴黎奧運金牌戰隔扣詹姆斯後，獲得七六人青睞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

亞布塞萊2021年夏天與西甲豪門皇家馬德里簽約，幫助皇馬贏得2023年歐洲聯賽冠軍，上季他場均能得9.6分，平均出手2.6記三分，外線命中率達43%。他在巴黎奧運最後3場攸關奪牌的比賽打出亮眼表現，對上強敵加拿大、德國和美國分別砍下22分、17分和20分，這3戰合計24投16中，命中率高達66.7%。

值得一提的是，金牌戰對上美國夢幻男籃，亞布塞萊還在籃下大膽挑戰NBA天王詹姆斯，他單手隔扣詹皇的美技令人印象深刻，他也憑藉在本屆奧運的精彩表現，得到重返NBA的機會。

根據《ESPN》的報導，今夏砸重金挖角頂尖搖擺人喬治(Paul George)的七六人，開出1年210萬美元的合約延攬亞布塞萊。

《ESPN》記者邦坦普斯(Tim Bontemps)指出，儘管費城這個休賽季留下「美男」烏布瑞(Kelly Oubre)、資深後場指揮官羅瑞(Kyle Lowry)，並簽下馬丁(Caleb Martin)、長人卓拉蒙德(Andre Drummond)和老射手戈登(Eric Gordon)，但他們在大前鋒的位置上「選擇有限」，這給了亞布塞萊爭取進入輪替陣容的機會。