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IG追蹤數暴增40倍「訊息爆炸」　林郁婷嚇到：到現在不敢自己出門

▲▼林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動，中為拳擊國家隊教練曾自強。（圖／記者李毓康攝）

▲林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動，中為拳擊國家隊教練曾自強。（圖／記者李毓康攝，下同）

文／中央社

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷，18日與李洋一同出席首場商業活動時再度吸引大批粉絲包圍；林郁婷表示，自己真的被嚇到了，「到現在我都還不敢自己出門」。

林郁婷18日上午先返鄉參加鶯歌遊行，沿途鞭炮聲、加油聲不斷，下午出席台灣機能運動服飾品牌活動時笑說：「面對這樣的聲量和熱度，我真的完全被嚇到，我從回台灣到現在，都還沒有一個人出門過。」

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她也透露，自己的IG追蹤人數，從奧運前到現在大概增加了30~40倍，每天都快被訊息淹沒了。

▲▼林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者李毓康攝）

林郁婷在接受中央社記者訪問時表示，從早上遊行到下午活動，完全沒想過一個奧運金牌效益會這麼大，「不過這也督促我，要讓自己變成更好的人，希望能藉由自己的力量，把這股熱度繼續延燒下去，讓更多人認識台灣的運動、台灣的拳擊。」

林郁婷也提到，這股熱潮總有退燒一天，「大家也會慢慢淡忘我，所以我也要準備回歸選手身分、投入訓練和比賽，繼續往下一個階段的目標邁進。」

教練曾自強透露，目前預計8月27日會帶自己的另一個男子選手李承威到韓國參賽，到時候也會帶上林郁婷去當陪練。

昨天活動當中，林郁婷與李洋也進行「跨界交流戰」，林郁婷戴上特製的大拳擊手套，和李洋打了一個羽球賽，她笑說：「回台灣之後還是第一次戴上拳套，感覺很新鮮。」

▲▼林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動，中為拳擊國家隊教練曾自強。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 林郁婷李洋

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