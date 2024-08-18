運動雲

>

1比6不敵太空人　白襪成聯盟首支確定無緣季後賽的球隊

▲羅伯特（Luis Robert Jr）。（圖／路透）

▲羅伯特（Luis Robert Jr）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪在客場1比6不敵休士頓太空人後，本賽季戰績跌至30勝94敗，這也代表他們成聯盟首支確定無緣季後賽的球隊，而今天也才8月18號（台北時間）。

1局上半，希茲（Gavin Sheets）的安打幫助白襪得到全場唯一的1分，3下奧圖維（Jose Altuve）擊出帶有2分打點的適時安打幫助太空人逆轉比分，隨後當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）再補上一支安打為隊添分；4下太空人攻勢再起，杜邦（Mauricio Dubón）的高飛犧牲打幫助球隊將領先優勢擴大至4比1。

手握3分領先優勢的太空人，比賽後段仍不打算停下得分腳步，7、8兩局憑藉著迪亞茲（Yainer Diaz）與梅耶斯（Jake Meyers）的安打將比分改寫為6比1，終場太空人就以6比1擊敗白襪，收下主場勝。

白襪先發投手弗萊森（Chris Flexen）本戰先發4局被敲7安失掉4分，賽後吞下本季第12敗並列聯盟第二多，賽後防禦率增至5.46，弗萊森近18場先發的戰績為0勝9敗，他前一次拿到勝投已經要追溯到5月8日。

「這令人沮喪，尤其是無法深入參與比賽」，弗萊森賽後無奈說道，「你繼續戰鬥，試圖打出穩定的表現，但你沒有。這是最令人沮喪的部分」。

確定無緣季後賽後，白襪主帥塞茲摩（Grady Sizemore）選擇繼續向前行，並很有禮貌的稱讚了太空人。「他們投的很好，讓我們在需要的時候沒有得到太多打擊，並且太空人他們攻守俱佳，有時事情就是這樣」。

關鍵字： MLB太空人白襪

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平完成30隊開轟紀錄無用　道奇2比5不敵紅雀

大谷翔平完成30隊開轟紀錄無用　道奇2比5不敵紅雀

李宗賢三呎線跑壘爭議　葉總問號表情包上線：搞得我好煩啊！

李宗賢三呎線跑壘爭議　葉總問號表情包上線：搞得我好煩啊！

吳壬睿3安3打點　U15中華隊6比1擊退委內瑞拉2連勝

吳壬睿3安3打點　U15中華隊6比1擊退委內瑞拉2連勝

差點打輸7歲柯瑞　NBA名宿：他一出生就會投籃了！

差點打輸7歲柯瑞　NBA名宿：他一出生就會投籃了！

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

味全4局下3比1領先悍將　比賽因雨暫停1.5小時確定延賽

味全4局下3比1領先悍將　比賽因雨暫停1.5小時確定延賽

許基宏開轟3打點　兄弟5比3力克台鋼3連勝

許基宏開轟3打點　兄弟5比3力克台鋼3連勝

中職小房間改制　樂天教頭在乎：當事者不要進去

中職小房間改制　樂天教頭在乎：當事者不要進去

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

熱門新聞

大谷翔平完成30隊開轟紀錄無用　道奇2比5不敵紅雀

李宗賢三呎線跑壘爭議　葉總問號表情包上線：搞得我好煩啊！

吳壬睿3安3打點　U15中華隊6比1擊退委內瑞拉2連勝

差點打輸7歲柯瑞　NBA名宿：他一出生就會投籃了！

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

味全4局下3比1領先悍將　比賽因雨暫停1.5小時確定延賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷30隊開轟紀錄　道奇不敵紅雀

2李宗賢跑壘爭議　葉總：搞得我好煩

3吳壬睿3安3打點　U15中華隊2連勝

4NBA名宿：柯瑞一出生就會投籃了！

5邱丹錄取桃園成棒　安排社會服務

最新新聞

1費城人桑切斯9局完投率隊5比1力克國民

2白襪成聯盟首支確定無緣季後賽的球隊

3對決中國街球王　NBA喬治100比48狂勝

4吳壬睿3安3打點　U15中華隊2連勝

5洋基0比4不敵老虎中止3連勝

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

「柚子一家」總統府喝珍奶 奧運英雄賽場外的俏皮面

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366