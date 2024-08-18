1比6不敵太空人　白襪成聯盟首支確定無緣季後賽的球隊

▲羅伯特（Luis Robert Jr）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪在客場1比6不敵休士頓太空人後，本賽季戰績跌至30勝94敗，這也代表他們成聯盟首支確定無緣季後賽的球隊，而今天也才8月18號（台北時間）。

The Chicago White Sox, at 30-94, have been eliminated from playoff contention.



It’s August 17th. pic.twitter.com/kHuG5QZl3W [廣告]請繼續往下閱讀... August 18, 2024

1局上半，希茲（Gavin Sheets）的安打幫助白襪得到全場唯一的1分，3下奧圖維（Jose Altuve）擊出帶有2分打點的適時安打幫助太空人逆轉比分，隨後當家重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）再補上一支安打為隊添分；4下太空人攻勢再起，杜邦（Mauricio Dubón）的高飛犧牲打幫助球隊將領先優勢擴大至4比1。

手握3分領先優勢的太空人，比賽後段仍不打算停下得分腳步，7、8兩局憑藉著迪亞茲（Yainer Diaz）與梅耶斯（Jake Meyers）的安打將比分改寫為6比1，終場太空人就以6比1擊敗白襪，收下主場勝。

José Altuve @josealtu haciendo lo que sabe hacer en el momento que lo debe hacer, hoy volteó la pizarra, es un auténtico fenómeno. pic.twitter.com/9LlgVjrpD0 — Bernabé Pérez C. (@bernabeaperezc) August 18, 2024

白襪先發投手弗萊森（Chris Flexen）本戰先發4局被敲7安失掉4分，賽後吞下本季第12敗並列聯盟第二多，賽後防禦率增至5.46，弗萊森近18場先發的戰績為0勝9敗，他前一次拿到勝投已經要追溯到5月8日。

「這令人沮喪，尤其是無法深入參與比賽」，弗萊森賽後無奈說道，「你繼續戰鬥，試圖打出穩定的表現，但你沒有。這是最令人沮喪的部分」。

The Chicago White Sox are the 1st team to officially be eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/0nNRMwsFmy — Just Baseball (@JustBB_Media) August 18, 2024

確定無緣季後賽後，白襪主帥塞茲摩（Grady Sizemore）選擇繼續向前行，並很有禮貌的稱讚了太空人。「他們投的很好，讓我們在需要的時候沒有得到太多打擊，並且太空人他們攻守俱佳，有時事情就是這樣」。