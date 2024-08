1比6不敵太空人　白襪成聯盟首支確定無緣季後賽的球隊

▲羅伯特(Luis Robert Jr)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥白襪在客場1比6不敵休士頓太空人後,本賽季戰績跌至30勝94敗,這也代表他們成聯盟首支確定無緣季後賽的球隊,而今天也才8月18號(台北時間)。

The Chicago White Sox, at 30-94, have been eliminated from playoff contention. It’s August 17th. pic.twitter.com/kHuG5QZl3W

1局上半,希茲(Gavin Sheets)的安打幫助白襪得到全場唯一的1分,3下奧圖維(Jose Altuve)擊出帶有2分打點的適時安打幫助太空人逆轉比分,隨後當家重砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)再補上一支安打為隊添分;4下太空人攻勢再起,杜邦(Mauricio Dubón)的高飛犧牲打幫助球隊將領先優勢擴大至4比1。

手握3分領先優勢的太空人,比賽後段仍不打算停下得分腳步,7、8兩局憑藉著迪亞茲(Yainer Diaz)與梅耶斯(Jake Meyers)的安打將比分改寫為6比1,終場太空人就以6比1擊敗白襪,收下主場勝。

白襪先發投手弗萊森(Chris Flexen)本戰先發4局被敲7安失掉4分,賽後吞下本季第12敗並列聯盟第二多,賽後防禦率增至5.46,弗萊森近18場先發的戰績為0勝9敗,他前一次拿到勝投已經要追溯到5月8日。

「這令人沮喪,尤其是無法深入參與比賽」,弗萊森賽後無奈說道,「你繼續戰鬥,試圖打出穩定的表現,但你沒有。這是最令人沮喪的部分」。

The Chicago White Sox are the 1st team to officially be eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/0nNRMwsFmy