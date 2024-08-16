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看好體育署升格！籌備諮詢委員雷千瑩盼帶動全民運動風氣

▲雷千瑩出席《臺灣驕傲 新北榮耀》簽名會。（圖／記者林敬旻攝）

▲巴黎奧運射箭好手雷千瑩。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／台北報導

巴黎奧運中華英雄們拿下2金5銅佳績，不僅帶動全台瘋奧運的風氣，同時也讓政府更加正視台灣的體育發展性，日前行政院宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，體育署有望升格為體育部，籌備小組諮詢委員之一的射箭好手「雷母」雷千瑩就表示十分看好體育署升格，期待能藉此帶動及發展全民運動的風氣。

從昨(15)日的簽名會到今(16)日從午跑行程到晚，雷千瑩坦言，台灣民眾對她們的支持，已經超過了她們的想像，今天又參與英雄式的遊行，讓她非常感動，也說，「不只有跟民眾揮揮手，他們也有跟我們講說辛苦了、再加油之類的話，我覺得這些話雖然很簡單，但對我們來說，都是很多支持的力量！」

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日前行政院宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，廣邀各界體育好手參與籌備小組擔任諮詢委員，包括「舉重女神」郭婞淳、「金牌男雙」李洋、「桌球教父」莊智淵、「柔道女神」連珍羚、胡光秋、許育修以及雷千瑩都是委員之一。

雷千瑩說，她有感受到台灣政府對選手的支撐與支援，一屆比一屆更豐富、更全面，她身為籌備小組的諮詢委員，對於體育署升格為體育部抱持著正面看法，她透露有推了幾個大概的方向、建議，尤其是在運科方面，不管是身體、心理甚至是營養訓練，都能夠好好提升，也希望能開始跟國際接軌、跟國際競爭。

除了提升選手、國家隊之外，雷千瑩也把眼光放得更遠，希望體育署升格之後，可以更加發展「全民運動」的風氣，讓所有民眾都參與運動，能藉此挖掘更多體育好手，讓台灣的體育競爭力更進一步提升。
 

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運射箭雷千瑩2024奧運台灣之光

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