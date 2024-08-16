奧運單槓決賽失誤不斷怪事頻發　唐嘉鴻笑：內村的詛咒

▲▼巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／台北報導

「亞洲貓王」唐嘉鴻於巴黎奧運摘下男子體操單槓項目銅牌，而本屆奧運單槓決賽怪事頻發，叩關決賽的8位選手有6人發生掉槓失誤，引發議論，唐嘉鴻受訪時出面解釋，笑說可能是「內村的詛咒」！

曾是奧運體操男子全能金牌二連霸的日本體操一哥內村航平，於上屆東京奧運轉戰單槓項目，卻在資格賽就失手，無緣晉級決賽，最終在奧運結束之後抱憾退休。

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唐嘉鴻談到奧運決賽場不合常理的失誤狀況，他說，「永遠沒有合理的解釋，身為專業的體操選手，我認為器材沒問題，硬體氛圍大家都一樣，有人成功就有人失敗，這也是體操刺激的地方，有觀賞性。」

他更笑說，東奧內村轉戰單槓項目，在預賽抱憾淘汰之後，決賽5位選手只有3位成功，大家當時就說是「內村的詛咒」，有可能本屆奧運他的氣場跟能量還留在槓上，也由此證明內村在體操界的地位。

本屆奧運是他在大傷後的「浴火重生」之役，唐嘉鴻坦言，在阿基里斯腱大傷後，自己曾以為離奧運更遙遠，是教練翁士航鼓勵他從全能轉戰單槓，才成功以單槓拿下奧運門票，他透露整段過程非常辛苦，「很感動團隊沒有放棄我，跌倒也陪著我，這段回憶也會永遠留在我的心中！」

