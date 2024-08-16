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2張圖看NBA新賽季必看10戰　喬治重返洛城、K湯回灣區時間曝

▲▼NBA2024-25賽季必看的10場比賽。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

NBA今(16)日公布2024-25賽季賽程，總共有超過1200場比賽，美國媒體《theScore》盤點10場必看的對決，衛冕軍塞爾提克10月23日開幕戰迎戰尼克，賽前將頒發冠軍戒，湖人則要在主場面對強敵灰狼，這將是瑞迪克(JJ Redick)洛城執教首秀，前灣區神射湯普森(Klay Thompson)則會在11月13日作客勇士。

▲▼NBA2024-25賽季必看的10場比賽。（圖／記者游郁香製）

1. 10月23日：波士頓冠軍戒頒發儀式

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塞爾提克開幕戰對上今夏網羅了「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)的尼克，綠衫軍賽前將升起第18面冠軍旗幟，頒發冠軍戒指，兩隊上季也曾在開幕戰對決，當時綠衫軍在麥迪遜廣場花園以108比104取勝。

▲▼塞爾提克冠軍遊行，一哥坦圖與球迷同歡。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克冠軍遊行，一哥坦圖與球迷同歡。（圖／達志影像／美聯社）

2. 10月23日：湖人新帥瑞迪克執教首秀

NBA開季首日還有另一場好戲，湖人在主場出戰上季打進西區冠軍賽的灰狼，洛城新帥瑞迪克將迎來NBA執教首秀，天王詹姆斯(LeBron James)也可能在此戰與大兒子布朗尼(Bronny James)首度父子聯手。

▲▼前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

▲前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

3. 10月24日：七六人新版3巨頭迎戰公鹿

七六人與公鹿上季季後賽分別因為當家一哥恩比德(Joel Embiid)、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)受傷而遭淘汰，其中費城這個休賽季砸重金挖角全明星搖擺人喬治(Paul George)，組成新版3巨頭，這一戰也將是PG在費城的初登板。

▲▼七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

▲喬治新賽季改聯手七六人一哥恩比德。（圖／翻攝自X）

4. 10月24日：快艇新主場Intuit Dome正式啟用

快艇過去與洛杉磯國王、湖人、火花隊共用主場，新賽季終於有自己的家，斥資20億美元建成的Intuit Dome，共有1萬8000個座位，快艇在新家的首戰要對上2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)領軍的太陽。

5. 10月26日：騎士主場首戰很有戲

騎士開季主場首戰迎戰活塞，這場比賽可能會充滿緊張氣氛。克里夫蘭5月開除了總教練畢柯斯塔夫(J.B. Bickerstaff)，他在騎士執教4年，傳出他與陣中全明星後衛米歇爾(Donovan Mitchell)、主戰長人艾倫(Jarrett Allen)不合。

▲▼快艇喬治、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治。（圖／達志影像／美聯社）

6. 11月7日：喬治(Paul George)重返洛杉磯

來自加州的喬治今夏與快艇因續約價碼談不攏，最終以4年2.12億美元轉投七六人。他離開洛城後，自述在快艇的5年感覺在一支「B級」球隊，因為快艇總是活在同城湖人的陰影下，快艇球迷會以何種方式「歡迎」他回娘家，受到矚目。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

7. 11月13日：K湯首度回到灣區

「浪花兄弟」拆夥是這個休賽季最震撼的消息之一，勇士的4冠功臣湯普森離開灣區，改披獨行俠戰袍，這筆重磅交易涉及6支球隊，創下NBA紀錄，他與達拉斯「金童」唐西奇(Luka Doncic)、冠軍後衛厄文(Kyrie Irving)的搭配會擦出什麼樣的火花，備受期待。

8. 12月20日：法國狀元大對決

NBA連續2年選秀狀元都是法國人，上季新人王「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)將在主場迎戰「同鄉」新科狀元郎里薩希(Zaccharie Risacher)，「斑馬」應該已經準備好給小老弟好好上一課。

9. 12月26日：馬刺睽違8年打聖誕大戰

這是馬刺自2016-17賽季以來，再次出現在聖誕大戰，「法國怪物」溫班亞瑪將與後場老大哥保羅(Chris Paul)在主場面對尼克。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

10. 1月26日：總冠軍賽劇碼在達拉斯重演

上季總冠軍賽組合塞爾提克、獨行俠，要到明年才會交手，綠衫軍今年以4勝1敗贏得隊史第18冠，布朗(Jaylen Brown)獲頒FMVP。

關鍵字： NBA塞爾提克喬治湯普森快艇七六人勇士獨行俠湖人瑞迪克詹姆斯布朗尼

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