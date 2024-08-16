2張圖看NBA新賽季必看10戰　喬治重返洛城、K湯回灣區時間曝

記者游郁香／綜合報導

NBA今(16)日公布2024-25賽季賽程，總共有超過1200場比賽，美國媒體《theScore》盤點10場必看的對決，衛冕軍塞爾提克10月23日開幕戰迎戰尼克，賽前將頒發冠軍戒，湖人則要在主場面對強敵灰狼，這將是瑞迪克(JJ Redick)洛城執教首秀，前灣區神射湯普森(Klay Thompson)則會在11月13日作客勇士。

1. 10月23日：波士頓冠軍戒頒發儀式

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塞爾提克開幕戰對上今夏網羅了「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)的尼克，綠衫軍賽前將升起第18面冠軍旗幟，頒發冠軍戒指，兩隊上季也曾在開幕戰對決，當時綠衫軍在麥迪遜廣場花園以108比104取勝。

▲塞爾提克冠軍遊行，一哥坦圖與球迷同歡。（圖／達志影像／美聯社）

2. 10月23日：湖人新帥瑞迪克執教首秀

NBA開季首日還有另一場好戲，湖人在主場出戰上季打進西區冠軍賽的灰狼，洛城新帥瑞迪克將迎來NBA執教首秀，天王詹姆斯(LeBron James)也可能在此戰與大兒子布朗尼(Bronny James)首度父子聯手。

▲前帥哥射手瑞迪克正式接掌湖人兵符。（圖／達志影像／美聯社）

3. 10月24日：七六人新版3巨頭迎戰公鹿

七六人與公鹿上季季後賽分別因為當家一哥恩比德(Joel Embiid)、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)受傷而遭淘汰，其中費城這個休賽季砸重金挖角全明星搖擺人喬治(Paul George)，組成新版3巨頭，這一戰也將是PG在費城的初登板。

▲喬治新賽季改聯手七六人一哥恩比德。（圖／翻攝自X）



4. 10月24日：快艇新主場Intuit Dome正式啟用

快艇過去與洛杉磯國王、湖人、火花隊共用主場，新賽季終於有自己的家，斥資20億美元建成的Intuit Dome，共有1萬8000個座位，快艇在新家的首戰要對上2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)領軍的太陽。

5. 10月26日：騎士主場首戰很有戲

騎士開季主場首戰迎戰活塞，這場比賽可能會充滿緊張氣氛。克里夫蘭5月開除了總教練畢柯斯塔夫(J.B. Bickerstaff)，他在騎士執教4年，傳出他與陣中全明星後衛米歇爾(Donovan Mitchell)、主戰長人艾倫(Jarrett Allen)不合。

▲喬治。（圖／達志影像／美聯社）

6. 11月7日：喬治(Paul George)重返洛杉磯

來自加州的喬治今夏與快艇因續約價碼談不攏，最終以4年2.12億美元轉投七六人。他離開洛城後，自述在快艇的5年感覺在一支「B級」球隊，因為快艇總是活在同城湖人的陰影下，快艇球迷會以何種方式「歡迎」他回娘家，受到矚目。

▲浪花兄弟柯瑞、湯普森拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

7. 11月13日：K湯首度回到灣區

「浪花兄弟」拆夥是這個休賽季最震撼的消息之一，勇士的4冠功臣湯普森離開灣區，改披獨行俠戰袍，這筆重磅交易涉及6支球隊，創下NBA紀錄，他與達拉斯「金童」唐西奇(Luka Doncic)、冠軍後衛厄文(Kyrie Irving)的搭配會擦出什麼樣的火花，備受期待。

8. 12月20日：法國狀元大對決

NBA連續2年選秀狀元都是法國人，上季新人王「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)將在主場迎戰「同鄉」新科狀元郎里薩希(Zaccharie Risacher)，「斑馬」應該已經準備好給小老弟好好上一課。

9. 12月26日：馬刺睽違8年打聖誕大戰

這是馬刺自2016-17賽季以來，再次出現在聖誕大戰，「法國怪物」溫班亞瑪將與後場老大哥保羅(Chris Paul)在主場面對尼克。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

10. 1月26日：總冠軍賽劇碼在達拉斯重演

上季總冠軍賽組合塞爾提克、獨行俠，要到明年才會交手，綠衫軍今年以4勝1敗贏得隊史第18冠，布朗(Jaylen Brown)獲頒FMVP。