運動雲

>

曼聯3年約續簽B費　週薪達1452萬

▲B費（Bruno Fernandes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲B費（Bruno Fernandes）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門「紅魔」曼聯今天（15日）確定和葡萄牙中場「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）簽下三年合約，將他在曼聯的生涯延長至2027年6月30日，並可選擇再續約一年。B費的週薪將達到35萬英鎊（約新台幣1452萬），成為陣中收入最高的球員之一。

做為曼聯隊長，B費在為球隊出場的234場比賽中踢進了79記進球外加67次助攻，此外，B費已經三度獲得馬特巴斯比爵士年度最佳球員獎。根據曼聯官方統計數據，自2020年1月加盟曼聯以來，他創造的機會比其他英超球員都還要多。

對於之前B費遭謠傳有意前往他隊，B費則回應道，「每個人都知道我對曼聯的熱情，我了解穿著這件球衣的責任和意義，以及代表這支令人難以置信的俱樂部所需的奉獻精神和渴望程度」。

「從我與曼聯領導層和主帥的討論中，我可以清楚看出每個人在未來幾年為重要獎杯而戰的決心有多大。我可以看到未來將是多麼積極，我很高興能帶領這支球隊繼續前進」。

曼聯體育總監阿什沃斯（Dan Ashworth）也表示：「他自從來到曼聯以後一直表現出色，表現穩定。他是一位出色的領導者，推動日常標準並激勵球員和工作人​​員每天表現出最高水準」。

「B費對俱樂部的奉獻體現了作為曼聯球員所需的品質，他仍然是我們想要在這裡實現的一切的關鍵，我們期待著共同努力，實現俱樂部所要求的成功」。

關鍵字： 足球英超曼聯B費

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

黃勇傳沒加入桃園市成棒　被爆料在超商工作

黃勇傳沒加入桃園市成棒　被爆料在超商工作

林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機　發問1天後有單位出面幫忙

林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機　發問1天後有單位出面幫忙

李洋、何冰嬌奧運後退休　名球評克媽：圓夢或夢碎都可能耗盡身心

李洋、何冰嬌奧運後退休　名球評克媽：圓夢或夢碎都可能耗盡身心

江坤宇挨球吻提前退場　兄弟球團回報情況

江坤宇挨球吻提前退場　兄弟球團回報情況

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

陳柏豪連16場救援成功　桃猿終止4連敗

陳柏豪連16場救援成功　桃猿終止4連敗

林益全2000安寫最速紀錄！瑪仕革斯滿貫砲助龍終止對戰6連敗

林益全2000安寫最速紀錄！瑪仕革斯滿貫砲助龍終止對戰6連敗

詹子賢又棒打富藍戈　8局下代打超前安打率兄弟擊敗悍將

詹子賢又棒打富藍戈　8局下代打超前安打率兄弟擊敗悍將

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

熱門新聞

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

黃勇傳沒加入桃園市成棒　被爆料在超商工作

林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機　發問1天後有單位出面幫忙

李洋、何冰嬌奧運後退休　名球評克媽：圓夢或夢碎都可能耗盡身心

江坤宇挨球吻提前退場　兄弟球團回報情況

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋退土銀被罵翻　多虧牧德陪伴

2黃勇傳沒桃園成棒　被爆超商工作

3林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機

4李洋何冰嬌奧運後退休　克媽分析原因

5江坤宇挨球吻提前退場　球團回報

最新新聞

1兄弟洋投穩　暫不考慮支援關門

2溫班亞瑪：想向杜蘭特學習

3樂天阿迷趴首與海軍　新球衣發布

4嘉義市雨勢不斷　龍獅戰延到19日

5美網外卡名單出爐　四位前冠軍入列

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

F-16V升空伴飛

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

急診醫深夜忙碌又遇OHCA　無法挽救...感嘆：珍惜生命

嗆統神自稱邏輯王「不講道理」　蹦闆喊替8+9發聲：單挑？來

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

台南惡火5死全家福惹鼻酸　獨活長女出國表演急返台
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366