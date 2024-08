曼聯3年約續簽B費　週薪達1452萬

▲B費(Bruno Fernandes)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超豪門「紅魔」曼聯今天(15日)確定和葡萄牙中場「B費」布魯諾(Bruno Fernandes)簽下三年合約,將他在曼聯的生涯延長至2027年6月30日,並可選擇再續約一年。B費的週薪將達到35萬英鎊(約新台幣1452萬),成為陣中收入最高的球員之一。

做為曼聯隊長,B費在為球隊出場的234場比賽中踢進了79記進球外加67次助攻,此外,B費已經三度獲得馬特巴斯比爵士年度最佳球員獎。根據曼聯官方統計數據,自2020年1月加盟曼聯以來,他創造的機會比其他英超球員都還要多。

對於之前B費遭謠傳有意前往他隊,B費則回應道,「每個人都知道我對曼聯的熱情,我了解穿著這件球衣的責任和意義,以及代表這支令人難以置信的俱樂部所需的奉獻精神和渴望程度」。

No Manchester United fan will scroll down without liking this Bruno Fernandes appreciation tweet Congratulations on your new contract pic.twitter.com/6gV9Mav0p1

「從我與曼聯領導層和主帥的討論中,我可以清楚看出每個人在未來幾年為重要獎杯而戰的決心有多大。我可以看到未來將是多麼積極,我很高興能帶領這支球隊繼續前進」。

Bruno Fernandes confirms he had offers to leave United: “The club was aware that there was a possibility of me leaving. I had concrete offers”.



“But the club showed that it needed me, that it was at a time of change and that they wanted to do things differently”. pic.twitter.com/7HIoYaadmJ