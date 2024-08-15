曼聯3年約續簽B費　週薪達1452萬

▲B費（Bruno Fernandes）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門「紅魔」曼聯今天（15日）確定和葡萄牙中場「B費」布魯諾（Bruno Fernandes）簽下三年合約，將他在曼聯的生涯延長至2027年6月30日，並可選擇再續約一年。B費的週薪將達到35萬英鎊（約新台幣1452萬），成為陣中收入最高的球員之一。

做為曼聯隊長，B費在為球隊出場的234場比賽中踢進了79記進球外加67次助攻，此外，B費已經三度獲得馬特巴斯比爵士年度最佳球員獎。根據曼聯官方統計數據，自2020年1月加盟曼聯以來，他創造的機會比其他英超球員都還要多。

對於之前B費遭謠傳有意前往他隊，B費則回應道，「每個人都知道我對曼聯的熱情，我了解穿著這件球衣的責任和意義，以及代表這支令人難以置信的俱樂部所需的奉獻精神和渴望程度」。

No Manchester United fan will scroll down without liking this Bruno Fernandes appreciation tweet



Congratulations on your new contract pic.twitter.com/6gV9Mav0p1 — Kara (@UTDKara) August 14, 2024

「從我與曼聯領導層和主帥的討論中，我可以清楚看出每個人在未來幾年為重要獎杯而戰的決心有多大。我可以看到未來將是多麼積極，我很高興能帶領這支球隊繼續前進」。

Bruno Fernandes confirms he had offers to leave United: “The club was aware that there was a possibility of me leaving. I had concrete offers”.



“But the club showed that it needed me, that it was at a time of change and that they wanted to do things differently”. pic.twitter.com/7HIoYaadmJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024

曼聯體育總監阿什沃斯（Dan Ashworth）也表示：「他自從來到曼聯以後一直表現出色，表現穩定。他是一位出色的領導者，推動日常標準並激勵球員和工作人​​員每天表現出最高水準」。

「B費對俱樂部的奉獻體現了作為曼聯球員所需的品質，他仍然是我們想要在這裡實現的一切的關鍵，我們期待著共同努力，實現俱樂部所要求的成功」。