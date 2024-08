奧運爭金失利後重振旗鼓　球后斯威雅蒂3盤晉級辛辛那提16強

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/翻攝自斯威雅蒂個人X)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)今天(台北時間15日)早上出戰辛辛那提大師賽32強,在歷經2小時11分鐘的三盤大戰後,斯威雅蒂以6比0、6比7(8)、6比2擊敗法國好手格拉切娃(Varvara Gracheva),成功以勝利之姿重返硬地球場。

斯威雅蒂在首盤比賽中憑藉著連續Ace球拔得頭籌,延續氣勢的她連破帶保的連拿六局掌控比賽,6比0結束首盤,其中格拉切娃只拿八分。

