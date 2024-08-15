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奧運爭金失利後重振旗鼓　球后斯威雅蒂3盤晉級辛辛那提16強

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／翻攝自斯威雅蒂個人X）

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／翻攝自斯威雅蒂個人X）

實習記者胡冠辰／綜合報導

世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天（台北時間15日）早上出戰辛辛那提大師賽32強，在歷經2小時11分鐘的三盤大戰後，斯威雅蒂以6比0、6比7（8）、6比2擊敗法國好手格拉切娃（Varvara Gracheva），成功以勝利之姿重返硬地球場。

斯威雅蒂在首盤比賽中憑藉著連續Ace球拔得頭籌，延續氣勢的她連破帶保的連拿六局掌控比賽，6比0結束首盤，其中格拉切娃只拿八分。

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次盤格拉切娃在2比4落後時奮起直追，將比分追到6比6迎來搶7，搶7中格拉切娃化身戰神，在斯威雅蒂5比2領先隨後手握4個賽末點時皆一一化解，以不可思議的表現逆轉10比8拿下搶7。無奈在決勝盤中格拉切娃氣力放盡遭連續破發，終場斯威雅蒂就以3盤2勝之姿收下比賽，晉級16強。

「當然，這並不容易，但我很高興能在硬地比賽中取得6比0、5比2的成績，」斯威雅蒂賽後說道，「但可以肯定的是格拉切娃的奮鬥精神，雖然我沒能在第二盤中結束比賽，但我很高興我能在第三盤中找到答案，並開始打與第一盤相同內容的比賽」。

「當然，從慢速的比賽場地（巴黎奧運羅蘭加洛斯球場）到最快的硬地場地，這其中的轉變可能是最困難的，」斯威雅蒂補充說道，「但這就是為什麼我仍然對自己的表現感到滿意，並期待另一場比賽，繼續磨練並實現我正在做的事情」。

關鍵字： WTA辛辛那提大師賽斯威雅蒂

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