杜邦延長賽關鍵超前安　太空人力退光芒豪奪8連勝

▲杜邦（Mauricio Dubón）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近況火熱的休士頓太空人今天（15日）客場續戰光芒，前面9局雙方戰至1比1平分秋色，延長賽太空人憑藉著杜邦（Mauricio Dubón）的關鍵安打外加終結者海德（Josh Hader）跨局成功守住勝利下，以2比1力退光芒，贏得賽季最長的8連勝。

5局上半，太空人佩尼亞（Jeremy Pena）轟出一發陽春砲幫助球隊先馳得點取得1比0領先，主場光芒則是在8局下半才靠著狄亞茲（Yandy Díaz）的適時安打追平比分，雙方正規9局打完1比1平手迎來延長賽。

在延長賽中太空人杜邦在2出局2、3壘有人時，成功突破光芒後援克里文傑（Garrett Cleavinger）擊出安打，太空人2比1超前。10局下半海德穩穩的投出3上3下終結比賽，太空人如願收下近期8連勝。

「我們橫掃對手」，賽後杜邦高興的說道，「這是一場戰鬥，感覺還不錯」。

至於光芒則是在近9場比賽中輸掉了其中7場，戰績跌至59勝61負，「我們必須找到一種方法，我們目前沒法得分」，光芒主帥凱什（Kevin Cash）失落的說道，「得分有兩種方式，要麼大量打擊，要麼及時打擊，但現在這些都不會發生在我們身上」。