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姆巴佩皇馬首秀成功進球、首冠入袋　皇馬第6度歐洲超級盃奪冠

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）加盟西甲衛冕冠軍皇家馬德里，今天（15日）深夜在歐洲超級盃對陣義甲勁旅亞特蘭大的比賽中，進行轉隊後首秀，他不負眾望的在第68分鐘踢進首顆進球，皇馬馬德里終場就以2比0擊敗亞特蘭大，奪下歐洲超級盃冠軍，姆巴佩也收下轉隊後首座冠軍金盃。

上半場兩隊進攻乏善可陳，以0比0進入中場休息，比賽來到下半場第59分鐘，前鋒巴爾韋德（Federico Valverde）接獲隊友維尼修斯（Vinicius Junior）的傳球起腳射門，球應聲破網，皇馬拔得頭籌取得1比0領先。

9分鐘後第68分鐘，皇馬在一波進攻中羅德里戈（Rodrygo）傳球給貝林漢姆（Jude Bellingham），後者在將球傳給姆巴佩形成空檔，姆巴佩在行進間右腳射門，球應聲破網得分，皇馬擴大領先至2比0，姆巴佩也成功踢進轉隊後的第一顆進球。皇家馬德里終場就以2比0贏得比賽，收下歐洲超級盃冠軍。

「一個美好的夜晚」，姆巴佩賽後雀躍的說道，「我等待這一刻已經很久了，能夠穿著這件球衣，帶著這枚徽章，為這些球迷踢球，這對我來說是一個偉大的時刻」。

「贏得獎盃非常重要，我們知道（在馬德里）我們總是必須獲勝，對於像我這樣的前鋒來說，我很高興，當然，我的進球在我的第一場比賽中發揮了決定性作用，但更重要的是玩得很開心」。

本場比賽貝林漢姆被選為最有價值球員，他在賽後接受媒體採訪時也發表看法，並形容姆巴佩「太棒了」，「我之前就已經認為姆巴佩很棒了」，貝林漢姆說道， 「現在我有機會和他一起踢球，更近距離的觀察細節、速度、無球狀態下的表現，以及他作為領袖的方式以及溝通細節」。

關鍵字： 足球姆巴佩皇家馬德里

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