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全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

▲▼林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

▲台灣拳后林郁婷巴黎奧運奪金。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運圓滿落幕後，國民黨立委葉元之今(14)日邀請幾位傳播學者，包括台藝大廣電系教授賴祥蔚、文化新聞系教授莊伯仲召開記者會，呼籲政府買下5億奧運轉播權，下屆奧運組成轉播「國家隊」，讓全民都能免費看奧運，對此已4度取得奧運台灣轉播總代理權的愛爾達，做出5點回應。

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

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▲台灣拳后林郁婷巴黎奧運奪金。（圖／路透）

愛爾達簡單回應稍早立法委員與傳播學者記者會的訴求：

1. 體育賽事絕對不是四年一次、不是四年才想到要政府出面。再次強調，不是四年才一次。體育賽事必須永續耕耘，拓展藍海。

2. 所謂的補助、其實是「獎助」（可參考教育部運動發展基金輔導或獎助提升重大國際賽事觀賞人口作業要點），政府獎勵有意願的業者實施計畫。此外，獎助目的向來都是「奧運+帕運」，並非純「奧運」轉播。

3. 有關傳播學者提出的解方，皆為集權、非民主國家作法。沒提到的先進民主國家如英國BBC、日本NHK，民眾需每年繳交電視稅(年約台幣7000元不等費用)後，政府會立法保障民眾「看的權利」。

4. 本次愛爾達偕同無線電視夥伴公共電視與華視 (以筆畫序)，提供210小時轉播服務，此時數幾乎接近本次中華代表隊、台灣選手在巴黎奧運的出賽時數，加上無線電視必載有線電視法規，我國民眾並無「看不見奧運」的議題。

此外，愛爾達的策略夥伴中華電信，在網路平台上提供四個免費頻道，包含中華隊賽事為主的「奧運熱播台」供民眾免費收看，實踐當今國際奧會更加強調的新時代新媒體轉播，也呼應中華電信本次在奧運前夕強調的「數位平權」政策。

5. 再次感謝教育部體育署指導，同時也感謝委員與傳播學者的建議指教。我們在此誠懇呼籲有線電視與無線電視頻道同業，能在台灣時間8/29起的巴黎帕運轉播共襄盛舉(空出頻道)，一起實踐轉播平權的目標。

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光巴黎奧運轉播權愛爾達

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