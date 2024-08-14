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何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

▲▼戴資穎賽後幫受傷倒地的何冰嬌撿起球拍，握著對方的手致意，畫面暖哭眾人。（圖／Badminton photo提供）

▲何冰嬌希望戴資穎再打4年，自己卻先退休。（圖／Badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

在巴黎奧運拿下銀牌的中國女將何冰嬌，昨(13)日拋出退休震撼彈，她在場上與台灣球后戴資穎惺惺相惜，曾喊話希望小戴再戰4年，沒想到自己先一步告別國際賽場。香港媒體《香港01》感嘆，女單Big 5今年過後將只剩南韓球后安洗瑩和日本一姐山口茜，「曾經星光熠熠的女子羽壇一下子凋零起來。」

中國一姐陳羽菲挑戰奧運2連霸失利後，心力交瘁宣布暫別羽壇，排在世界第6的何冰嬌贏得巴黎奧運銀牌後，昨日也閃電宣布退休，未來不再參與任何國際賽事，世界排名遭抹除。

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▲▼巴黎奧運女單8強賽，上屆金牌陳雨菲不敵同鄉何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運女單8強賽，上屆金牌陳雨菲不敵同鄉何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

何冰嬌生涯最佳排名為世界第5，她曾是兩屆世錦賽(2018、2021年)銅牌，本屆巴黎奧運她在8強賽爆冷擊敗陳雨菲，4強賽則遇到西班牙前球后馬琳重傷退賽，馬琳撕裂了右膝前十字韌帶撕和半月板，何冰嬌因此挺進金牌戰，但最終不敵南韓球后安洗瑩。

▲▼巴黎奧運女單8強賽，上屆金牌陳雨菲不敵同鄉何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

▲何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

何冰嬌長年活在陳雨菲的陰影下，而遭受中國球迷指指點點，在國際賽場對上戴資穎、山口茜和馬琳也是輸多贏少，她最終決定在27歲就退休，未來只參加中國國內賽事。

港媒《香港01》感嘆，陳雨菲暫別羽壇，何冰嬌又退休，中國女單主力「一夜真空」，台灣一姐戴資穎也掛拍在即，雙膝都動過刀的馬琳再次重傷，未來能否回歸賽場仍是未知數，女單Big 5今年過後將只剩安洗瑩和山口茜，安洗瑩最近還槓上自家羽協，宣布不打日本賽和南韓賽，未來一年女子羽壇將「星光大減」。

女單世界排名前6好手近況

1. 安洗瑩-槓上南韓羽協宣布不打日本賽、南韓賽
2. 陳雨菲-暫別羽壇
3. 馬琳-3度遭逢嚴重膝傷，恐難返賽場
4. 戴資穎-預告今年後退休
5. 山口茜-巴黎奧運8強敗給安洗瑩
6. 何冰嬌-巴黎奧運奪銀後退出國際賽場，世界排名被另一位中國女將王祉怡取代

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