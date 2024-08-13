大谷翔平打擊低迷從開轟看復甦？　羅伯斯：非常好的徵兆

424 feet the opposite way!



Shohei Ohtani is unreal pic.twitter.com/2oGpb12gDP — MLB (@MLB) August 13, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平8月打擊陷入低迷，單月打擊率不到兩成，不過13日（台灣時間）對戰釀酒人轟出反方向兩分砲，讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚道，「這是非常好的徵兆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇總教練羅伯斯日前受訪曾表示，可能是得點圈有人時大谷翔平揮棒過猛，出現應該能打中的球時，卻常打成界外或揮空。此戰貝茲（Mookie Betts）強勢回歸，仍持續讓大谷翔平排第一棒，因為羅伯斯認為，大谷翔平排第一棒時感覺很舒服，大谷、貝茲排前兩棒都能打到5打席，是打線最佳陣容。

而大谷翔平也用好表現回應教頭的安排，他在5局上面對右投佩羅塔（Freddy Peralta）等了3壞球積極出棒，掌握93.2英里（約150公里）速球轟出反方向全壘打，這一轟的擊球初速107英里（約172公里）、飛行距離424英尺。

關於大谷翔平這發反方向全壘打，有記者問到「最近3轟有2發反方向全壘打，是很好的徵兆嗎？」羅伯斯滿意地說，「是非常好的徵兆。」

羅伯斯進一步說，「對手企圖投低角度的球引誘他揮空三振，但只要他能把球看清楚，就能把球打到任何地方，當能往右外野、左外野和中外野全壘打時，翔平是處於最佳狀態。」大谷翔平8月打擊率不到兩成，透過這發全壘打看到手感恢復的跡象。