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曾遭俄關押10個月　美國女籃球星奧運奪金落淚：沒想過能站在這

▲▼美國女籃明星格林納。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國女籃明星格林納。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

美國女籃明星格林納（Brittney Griner）今天站在奧運頒獎台最頂端戴上金牌時，淚水伴隨著美國國歌，從她雙頰滑落，這是她在俄羅斯關押10個月期間無法想像的畫面。

路透社報導，現年33歲的格林納為美國女子職籃WNBA球員，休賽期間曾為俄羅斯球隊效力。2022年2月，她於莫斯科機場被發現行李中有大麻油電子菸匣，為此遭關押近10個月．即便她在美國獲准使用醫用大麻。

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2022年12月，美俄進行受人矚目的換囚，美方釋放的俄國囚犯包括有「死亡商人」之稱的軍火商布特（Viktor Bout），格林納也在當時獲釋，並重返WNBA 2023年賽季。

▲▼美國女籃明星格林納。（圖／達志影像／美聯社）

今天的奧運女籃金牌戰中，美國隊以67比66打敗地主法國隊，比賽結束後，格林納說：「我沒想過自己可以站在這裡。」

格林納表示，國家奮力使她回國，讓她能在奧運場上，代表國家拿下金牌，她過去有幸在里約與東京奧運摘金，而本屆這枚金牌將具有特殊地位。

美國國家女籃隊教練芮夫（Cheryl Reeve）稱讚，格林納在這屆奧運表現很好。這是格林納在俄羅斯遭關押後首次出國。

芮夫指出：「當你看到格林納與團隊待在一起時，她表面上看起來沒事。但你知道她內心深處有很多事情。」

▲▼美國女籃明星格林納。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運2024奧運籃球2024奧運國際巴黎奧運美國女籃格林納

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