高國輝二刀流參戰2015世壯運　報名棒球、高爾夫和你挑一場

▲高國輝參加世壯運 。（圖／記者楊舒帆攝）

體育中心／綜合報導

這一次你我都可以是主角，讓悍將一起為你的夢想加油！富邦悍將與2025雙北世界壯年運動會合作，在8月31日、9月1日推出「 #STRONG逐夢無限」主題日，新莊城堡將化身夢想加油站，富邦悍將教練「棒球情人」高國輝將擔任世壯運主題日宣傳大使，8月31日將在新莊棒球場與悍將家人們見面，並為比賽開球！ 只要還有夢，永遠都不算太晚！

永遠的「棒球情人」高國輝去年卸下選手身份，擔任二軍教練協助悍將年輕選手，近日更到日本擔任客座教練持續精進充實自己，除此之外更利用休假時間培養第二興趣，這次2025雙北世界壯年運動會展現「二刀流」，報名參加「棒球」以及「高爾夫球」2個項目，身體力行鼓勵年滿30歲的好手，一起踏上賽場與世界好手較勁，為自己拿下最終冠軍！

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而高國輝更將擔任雙北世壯運主題日宣傳大使，將在8月31日賽前為比賽開球，賽前還會在場外舞台舉辦見面會，與許久不見的悍將家人們一同相見歡。9月1日則邀請雙北世壯運可愛的吉祥物「壯寶」來到新莊城堡，賽前舉辦見面會與球迷們互動，並在賽前為悍將開出勝利好球！

世壯運的主角是每一個愛運動追求夢想的你，一同來到新莊棒球場為悍將也為自己加油，悍將有好禮要送給家人們，主題日期間憑內野有價票卷，可獲得一份隨身收納神物，不管是攜帶賽場備戰用品、或是外出旅行的隨身行李，通通可以裝進來，8月31日贈送「 STRONG後揹袋」、9月1日贈送「STRONG手提袋」，數量有限，送完為止。另外主題日兩天進場也有機會獲得「CLEAR淨」日本頭皮養護洗髮露一罐，數量有限，送完為止！

悍將在主題日賽前，將在場外設置各項運動檢測關卡，包括「冠軍入袋、瞄準紅心、獲勝軌跡、航向勝利、勇往直前」，邀請家人們一同了解自己最擅長的運動項目，完成兩關還有機會獲得小禮物「限量壯寶造型扇」，一起找到你最強的運動項目，站上世壯運的舞台，與世界好手一起挑一場！