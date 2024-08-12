運動雲

>

巴黎奧運2金5銅！國光獎金發出1億1900萬　體育署：選手最大肯定

▲我國巴黎奧運代表團我代表團由林郁婷(右)及楊俊瀚(左)掌旗，教練及選手共18人參與盛會， 。（圖／體育署提供）

▲我國巴黎奧運代表團我代表團由林郁婷(右)及楊俊瀚(左)掌旗，教練及選手共18人參與盛會， 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

第33屆巴黎奧運在台灣時間今天（12日）凌晨3時舉行閉幕典禮，本次奧運拿到合計2金5銅，金牌數追平雅典奧運與東京奧運，並列參賽最多。總共7面獎牌刷新次佳紀錄，國光獎助學金預計發出1億1千9百萬，體育署署長鄭世忠表示，「希望國人給予所有參賽選手最大的肯定與鼓勵。」

鄭世忠強調，選手們相當的認真、相當的努力，表現非常的傑出，他回憶本屆奧運一開始獎牌尚未開張，國人非常地擔心，他說：「當時我就跟大家說，要相信我們自己的選手，果然我們強項都在後面陸續有精彩表現，一一開出獎牌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧我國代表團本屆成績，李洋與王齊麟在不被看好的情況下，一路過關斬將，成為奧運史上第一組衛冕羽球男雙的選手。

林郁婷則是在背負許多外界惡意言論的壓力下，步步走上奧運頒獎台的殿堂，更帶動拳擊隊一舉拿下1金、2銅，追平我國各屆單一運動種類代表隊最佳3面獎牌的表現。

體操好手唐嘉鴻克服去年年初嚴重傷勢，在本屆奧運單槓賽事，儘管未能完美呈現套路，但他不放棄的精神，在掉槓後仍專注將套路完成，最終也帶回一面銅牌。

射擊則由李孟遠為台灣射出歷史篇章，他在男子定向飛靶射下一面銅牌，也是台灣射擊選手第一次在奧運拿下獎牌。

「舉重女神」郭婞淳則再度為台灣舉起感動，全身早已大小傷勢，但她不斷挑戰自我，尤其挺舉第三次試舉挑戰金牌決心不變，更是感動全體國人，雖然最終拿下銅牌，未能衛冕成功，但奮力表現感動人心。

▲我國巴黎奧運代表團獲得2金5銅，今(12日)晨出席閉幕典禮。(左起為彭名揚、柯文明教練、陳念琴、劉承勛新聞聯絡員、吳詩儀。) 。（圖／體育署提供）

▲我國巴黎奧運代表團獲得2金5銅，今(12日)晨出席閉幕典禮。(左起為彭名揚、柯文明教練、陳念琴、劉承勛新聞聯絡員、吳詩儀) 。（圖／體育署提供）

鄭世忠表示。這一路走來，體育署與教練團、國訓中心、運科中心、中華奧會等單位，一起做了很多的努力，在選手的心靈照顧及選手的備戰需求上，包括中繼站的設置，都是史無前例的完備。

他說：「巴黎奧運跟歷屆的奧運很不一樣，這一次有許許多多跨部會的合作，展現了小而堅韌的團隊合作成果，尤其這次駐法代表處給予很大的支持，讓代表團雖然在異鄉，但卻有毫無保留的、親如家人的支援力道，非常非常地成功和感謝。」

巴黎奧運閉幕典禮在法蘭西體育場舉行，我國代表團由短跑好手楊俊瀚與拳擊好手林郁婷分別擔任男、女掌旗官，帶領代表團昂揚進場，參與選手包括拳擊隊陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、曾自強教練、柯文明教練、劉宗泰教練與羅尚策教練，桌球隊鄭怡靜與鄭佳奇教練，霹靂舞隊孫振與蘇志鵬教練，以及田徑隊彭名揚、曾孝生教練與蔡易達教練。

▲我國代表團出席巴黎奧運閉幕式，由短跑好手楊俊瀚與拳擊好手林郁婷分別擔任男、女掌旗官。 。（圖／體育署提供）

▲我國代表團出席巴黎奧運閉幕式，由短跑好手楊俊瀚與拳擊好手林郁婷分別擔任男、女掌旗官。 。（圖／體育署提供）

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光國光獎金林郁婷麟洋郭婞淳唐嘉鴻李洋王齊麟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

快訊／美國隊最後一刻「超車中國」！奪奧運獎牌榜第一寶座

快訊／美國隊最後一刻「超車中國」！奪奧運獎牌榜第一寶座

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友　小戴曾驚呼：她不愧是靠手吃飯

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友　小戴曾驚呼：她不愧是靠手吃飯

柯瑞金牌戰「三分神蹟」近百萬人讚嘆　224公分法國怪物也守不住

柯瑞金牌戰「三分神蹟」近百萬人讚嘆　224公分法國怪物也守不住

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

專訪揭秘大谷翔平的愛情！與妻相識前「2周偶遇3次」　心動關鍵曝

專訪揭秘大谷翔平的愛情！與妻相識前「2周偶遇3次」　心動關鍵曝

宇宙組合！柯瑞＋杜蘭特淘汰賽10勝0敗　KD一句話嗆爆德國軟豆

宇宙組合！柯瑞＋杜蘭特淘汰賽10勝0敗　KD一句話嗆爆德國軟豆

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

熱門新聞

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

快訊／美國隊最後一刻「超車中國」！奪奧運獎牌榜第一寶座

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友　小戴曾驚呼：她不愧是靠手吃飯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

214億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

3美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

4奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

5湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

最新新聞

131歲女工程師參加巴黎奧運　奪女子大眾馬拉松第一名

2高國輝二刀流參戰2015世壯運

3日本金牌北口榛花吃蛋糕　反差萌爆熱議

4提告網路霸凌　體育署： 尊重林郁婷意願

5埃及、南韓申辦2036奧運　IOC：逾10國爭取

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

林郁婷不畏性別紛擾摘金　媽媽：想給她一個大擁抱

闖金牌戰！林郁婷推拳感謝　喊話『我會把金牌帶回去』

大谷翔平是偶像　高登李維來台最愛吃釋迦

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366