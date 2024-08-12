大谷翔平敲3壘安打　道奇延長賽再見安打氣走海盜

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇今天（12日）在主場交手匹茲堡海盜，日籍球星大谷翔平本戰先發出賽，並在第6局敲出本季第5支三壘安打建功，最終雙方鏖戰至延長賽，10局下由賀南德茲（Teoscar Hernández）擊出再見安打，率領道奇6比5氣走海盜，完成3連戰橫掃。

大谷翔平今天擔任指定打擊，排在第1棒，遭遇海盜隊先發投手法爾特（Bailey Falter），第1局首打席左外野飛球出局，第2局中外野飛球遭接殺，第4局一壘方向滾地球出局，第6局第4打席擊出三壘安打，第8局面對火球男查普曼（Aroldis Chapman）游擊方向飛球出局。賽後總計6打數敲出1安，被三振1次，打擊率2成98。

本場道奇隊首局先馳得點，靠著史密斯（Will Smith）以及羅沙里歐（Amed Rosario）的接連安打取得2比0領先，2下賀南德茲（Teoscar Hernández）的深遠2壘安幫助道奇再添2分，以4比0擴大領先優勢。

Will and Amed make it 2-0! pic.twitter.com/7d61csupzl — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 11, 2024

2局結束之後道奇團隊攻勢熄火，客隊海盜抓住機會憑藉著「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）在3、8兩局各轟出一支兩分砲成功將比數追到4比4，雙方迎來延長賽。

在延長賽中海盜10上雷諾斯（Bryan Reynolds）的適時安打將比分超前至5比4，10下道奇不想讓到手的勝利飛了，賀南德茲在平手的情況下敲出右外野方向再見安打，率領道奇6比5氣走海盜，完成3連戰橫掃。

「我只是盡量不要想太多，不要試圖過度揮棒或類似的事情」，道奇致勝功臣賀南德茲賽後受訪時說道，「我們只是要保持耐心、冷靜，做好份內的事並投入比賽。在這種兩出局的情況下，我不需要打出二壘安打或全壘打或類似的東西，只要一擊一壘安打，我們就可以贏得一場球賽」。