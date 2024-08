大谷翔平敲3壘安打　道奇延長賽再見安打氣走海盜

▲▼大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇今天(12日)在主場交手匹茲堡海盜,日籍球星大谷翔平本戰先發出賽,並在第6局敲出本季第5支三壘安打建功,最終雙方鏖戰至延長賽,10局下由賀南德茲(Teoscar Hernández)擊出再見安打,率領道奇6比5氣走海盜,完成3連戰橫掃。

"When you need a hero, dial 3-7!" pic.twitter.com/kO7IJ5neOf