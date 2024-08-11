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奧運只打26分鐘奪金！哈利伯頓自嘲「分組報告啥都沒做就拿A」

▲溜馬體系核心人物「少主」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬體系核心人物「少主」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國男籃在巴黎奧運冠軍賽上擊敗地主法國，5度連霸冠軍。事實上，此次美國男籃集結一票NBA巨星，包括3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)在這次奧運都有亮眼表現，不過也因此擠壓了一些球員的上場時間，像是效力於印第安那溜馬的明星後衛哈利伯頓(Tyrese Haliburton)，在此次賽會中總共只打了26分鐘，賽後他也幽默自嘲根本來當「躺冠仔」。

哈利伯頓在本屆巴黎奧運6場賽事中僅上場了3場比賽，平均出賽時間為8.8分鐘，並攻下2.7分、0.7助攻、0.3抄截。隨著美國隊11日擊敗法國奪金，他也在個人社群平台上發文自嘲「當你在分組報告啥都沒做，但卻拿到了A」，並附上一張他與金牌的自拍照，幽默貼文笑翻不少網友。

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事實上，在幾名老將都可能是最後一屆參賽的情況下，年僅24歲的哈利伯頓是此次美國隊陣中第二年輕的球員，僅次於23歲的「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)，因此下一屆洛杉磯奧運他很有可能就會成為美國隊的主導者，而這次的奧運對他來說，則更像是一次學習的機會。

除了哈利伯頓外，在此次奧運未受到重用的還有NBA塞爾提克主力球星坦圖(Jayson Tatum)，他在5場比賽中就有2場坐滿板凳。對此，美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)解釋，這不是坦圖做了什麼或沒做什麼，只是隊伍的組合問題和配合方式，加上杜蘭特(Kevin Durant)傷癒復出後的表現也是一個因素，「這更像是一個數學問題，而不是其他問題。」

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關鍵字： NBA奧運美國男籃哈利伯頓冠軍

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