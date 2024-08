奧運只打26分鐘奪金！哈利伯頓自嘲「分組報告啥都沒做就拿A」

▲溜馬體系核心人物「少主」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

美國男籃在巴黎奧運冠軍賽上擊敗地主法國,5度連霸冠軍。事實上,此次美國男籃集結一票NBA巨星,包括3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)在這次奧運都有亮眼表現,不過也因此擠壓了一些球員的上場時間,像是效力於印第安那溜馬的明星後衛哈利伯頓(Tyrese Haliburton),在此次賽會中總共只打了26分鐘,賽後他也幽默自嘲根本來當「躺冠仔」。

哈利伯頓在本屆巴黎奧運6場賽事中僅上場了3場比賽,平均出賽時間為8.8分鐘,並攻下2.7分、0.7助攻、0.3抄截。隨著美國隊11日擊敗法國奪金,他也在個人社群平台上發文自嘲「當你在分組報告啥都沒做,但卻拿到了A」,並附上一張他與金牌的自拍照,幽默貼文笑翻不少網友。

When you ain’t do nun on the group project and still get an A pic.twitter.com/xpshYZhMyA