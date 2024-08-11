宇宙組合！柯瑞＋杜蘭特淘汰賽10勝0敗　KD一句話嗆爆德國軟豆

▲柯瑞與杜蘭特同場時，淘汰賽沒輸過。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃完成奧運金牌5連霸，昔日「宇宙勇」搭檔柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)重新合體，兩人堪稱「必勝」組合，根據美國媒體的統計，從勇士到世界盃再到奧運，兩人從未輸過淘汰賽，合計10勝0敗，KD成為奧運男籃史上首位「4金男」後，發出一張照片和一句話嗆爆德國「軟豆」。

柯瑞與杜蘭特曾在勇士聯手3季完成2連霸，若不是KD在2019年總冠軍賽遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，灣區大軍很可能締造3連霸壯舉，兩人今夏重新合體征戰巴黎奧運，攜手幫助美國男籃5連霸奧運金牌。

美國媒體《ClutchPoints》分享一項統計數據，當柯瑞與杜蘭特同場時，他們從未在淘汰賽中輸過，在勇士時是3勝0敗，2010年世界盃是4勝0敗，2024年巴黎奧運是3勝0敗，「當壓力最大的時候，他們會站出來並繳出亮眼的成績。」

杜蘭特還成為奧運男籃史上首位「4金男」，他賽後貼出美國全隊帥氣咬金牌照並寫道，「娛樂和智商」，這則發文明顯是在回嗆德國「軟豆」施洛德(Dennis Schröder)，對方在輸掉銅牌戰後，談到歐洲籃球挑戰美國隊時，直言歐洲籃球不是娛樂，「它是純粹的智商籃球，純粹的執教。」

「真正高智商的人知道如何打球。塞爾維亞、希臘、西班牙、法國和德國，有很多隊伍知道如何打球，他們都很有運動能力，我認為NBA有很多來自歐洲的人正在大放異彩。」

施洛德言下之意似乎在說，美國籃球主要是娛樂，而歐洲籃球更有智慧，因此杜蘭特奪金後才會刻意寫下「娛樂和智商」，指美國隊兼具這兩種特質。