Wing Stars登大巨蛋與粉絲甜甜過七夕　安芝儇領軍跳《疾風街道》

▲台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

南韓舞蹈天后安芝儇（小安）與朴旻曙（Mingo）帶領的「Wing Stars」啦啦隊，以其精湛的歌舞才藝，在大巨蛋舞台上大放異彩。從8月9日開始，他們連續三天在大巨蛋進行表演，並特別邀請了南韓兒童競技啦啦隊「Angel King」來台協助。他們一同演繹了韓國當今最火紅的應援歌曲〈疾風街道〉，成功吸引了大巨蛋內的二萬名球迷，讓所有的粉絲們都為之瘋狂。

今年（2024年），台鋼雄鷹成功登上職棒一軍，其旗下的啦啦隊「Wing Stars」也因此嶄露頭角。南韓雙姝小安與Mingo作為隊伍的秘密武器，兩位南韓啦啦隊天花板女神擔任總監，帶領「Wing Stars」勤練應援歌舞，向前衝刺。台鋼雄鷹近期連戰皆捷，氣勢如虹，從9日起一連三天進駐大巨蛋，對上勁旅中信隊。

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在大巨蛋的表演中，「Wing Stars」特別邀請了南韓的兒童競技啦啦隊「Angel King」來台助攻，「Angel King」派出了9位菁英隊員，他們在兩週前就開始和「Wing Stars」一起練習。他們在大巨蛋共同演繹了韓國最火紅的應援歌曲〈疾風街道〉，首二日的演出都成功吸引了大巨蛋內的二萬名球迷。

小安與Mingo兩位南韓女神，為首進大巨蛋，練舞練到腿部掛彩。她們精心設計了BLACK PINK串燒組曲配「椅子舞」，讓全場辣到爆。她們對演藝事業相當認真有企圖心，擔任「Wing Stars」歌舞總監盡心盡力。她們對於三進大巨蛋，更是絲毫不放鬆，除了邀請「Angel King」來台助陣，連父母親也都從韓國專程飛到台灣，為女兒搖旗吶喊。

此次的三天演出也橫跨了七夕情人節，讓男粉絲們都相當歡欣鼓舞。小安和Mingo忙於賽事，但他們很希望能抽出時間帶爸媽和小朋友去觀光，或去夜市走跳。「Wing Stars」表演時的自選曲王心凌〈愛你〉韓文版也被大讚，擁有快紅「軟萌系」新女神「ㄧ粒」表示希望用這首有特別意義的幸運曲目，提醒自己不忘初心，也祝台鋼雄鷹所戰披靡！