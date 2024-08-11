金牌+1！中華隊世界排名「大衝一波」　中國贏美國搶回奧運第一

▲中華代表團奧運開幕式進場。（圖／路透）
體育中心／綜合報導
巴黎奧運閉幕倒數，各國選手進行最後賽事衝刺。中國隊以39枚金牌一舉超車美國，暫居獎牌榜首位；中華隊靠著「台灣拳后」林郁婷進帳金牌，在獎牌榜大幅爬升21個名次，目前世界排名第33名。
在獎牌榜上，前3名的國家分別是中國、美國和澳洲。中國以39枚金牌、27枚銀牌和24枚銅牌，共計90枚獎牌佔據榜首。美國隊則以38枚金牌、42枚銀牌和42枚銅牌，共計122枚獎牌位居第二。澳洲隊以18枚金牌、18枚銀牌和14枚銅牌，共計50枚獎牌排名第三。
[廣告]請繼續往下閱讀...
值得一提的是，中華隊在本屆奧運會上表現亮眼，累積獲得2枚金牌及5枚銅牌，總計7枚獎牌，目前排名第33。
在亞洲國家中，日本隊以18面金牌、12面銀牌及13面銅牌，總計43面獎牌，排名第四。韓國隊則以13面金牌、8面銀牌及9面銅牌，總計30面獎牌，位居第七。
|排名
|國家
|金牌
|銀牌
|銅牌
|總計
|1
|中國
|39
|27
|24
|90
|2
|美國
|38
|42
|42
|122
|3
|澳洲
|18
|18
|14
|50
|4
|日本
|18
|12
|13
|43
|5
|法國
|16
|24
|22
|62
|6
|英國
|14
|22
|27
|63
|7
|南韓
|13
|8
|9
|30
|8
|荷蘭
|13
|7
|12
|32
|9
|德國
|12
|11
|8
|31
|10
|義大利
|11
|13
|15
|39
|33
|中華台北
|2
|0
|5
|7
讀者回應