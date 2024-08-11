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金牌+1！中華隊世界排名「大衝一波」　中國贏美國搶回奧運第一

▲▼中華代表團奧運開幕式進場。（圖／路透）

▲中華代表團奧運開幕式進場。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

巴黎奧運閉幕倒數，各國選手進行最後賽事衝刺。中國隊以39枚金牌一舉超車美國，暫居獎牌榜首位；中華隊靠著「台灣拳后」林郁婷進帳金牌，在獎牌榜大幅爬升21個名次，目前世界排名第33名。

在獎牌榜上，前3名的國家分別是中國、美國和澳洲。中國以39枚金牌、27枚銀牌和24枚銅牌，共計90枚獎牌佔據榜首。美國隊則以38枚金牌、42枚銀牌和42枚銅牌，共計122枚獎牌位居第二。澳洲隊以18枚金牌、18枚銀牌和14枚銅牌，共計50枚獎牌排名第三。

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值得一提的是，中華隊在本屆奧運會上表現亮眼，累積獲得2枚金牌及5枚銅牌，總計7枚獎牌，目前排名第33。

在亞洲國家中，日本隊以18面金牌、12面銀牌及13面銅牌，總計43面獎牌，排名第四。韓國隊則以13面金牌、8面銀牌及9面銅牌，總計30面獎牌，位居第七。 

排名 國家 金牌 銀牌 銅牌 總計
1 中國 39 27 24 90
2 美國 38 42 42 122
3 澳洲 18 18 14 50
4 日本 18 12 13 43
5 法國 16 24 22 62
6 英國 14 22 27 63
7 南韓 13 8 9 30
8 荷蘭 13 7 12 32
9 德國 12 11 8 31
10 義大利 11 13 15 39
33 中華台北 2 0 5 7

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關鍵字： 2024奧運

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