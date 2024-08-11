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林郁婷一路輾壓對手「連四場5:0」！網點3關鍵狂讚：技巧真的好

▲▼林郁婷奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲林郁婷奪金。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷於巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽，以「5:0」擊敗波蘭奪金，成功打下中華隊史上女子拳擊首面金牌，有一日拳迷發問，林郁婷從16強賽打下來，一路輾壓對手，每一場都是5:0獲勝，對手完全拿不到分數，「這是正常的嗎？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「奧運拳擊能一路碾壓算正常嗎？」平時沒有在看拳擊比賽，看了一下林郁婷的成績，從16強賽開始，連續4場比賽林郁婷都是碾壓對手，以5:0取得勝利，「想問一下奧運這種等級的比賽，能讓對手完全拿不到分數，一路上來完全碾壓對手算是正常的現象嗎？有沒有八卦？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO列出林郁婷的成績。（圖／翻攝自PTT）

也有網友看了金牌戰後驚呼，「一日拳擊迷啦，林郁婷怎麼像是在虐菜，手那麼長也很會閃，要怎麼輸？有沒有八卦？」

貼文曝光，網友表示林郁婷有身高、手長優勢，再加上技巧很猛，「通常有優勢單回合都是5:0」、「拳擊就是選對量級一路碾」、「身高+臂長，除非有辦法跟一步（第一神拳角色）一樣硬龜進去，要不然真的很難突破」、「她實力明顯比較強，對方越打越亂不防守」、「手長+技巧，感覺下一屆一樣沒人可打她」、「拳擊臂長就是優勢林手臂相較起來瘦弱多了，但手長、動作敏捷」、「我有看比賽，她技巧比對手強多了」、「這種強度，可以再戰十年」、「有這樣的表現就是訓練的成果」。

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲林郁婷上台領獎難掩激動情緒。（圖／路透）

林郁婷今日凌晨3點30分迎來金牌戰，對手是年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔，林郁婷比對方高了10公分，擁有身高與臂展優勢。林郁婷開賽就一拳打向對方，第1分鐘就有多次有效打擊，並保持有利的距離，連續猛攻讓對手無力招架，首回合得到5個10分。

進入次回合，林郁婷利用時間差擊中對手，繼續保有優勢，對手沒有太多有效攻擊，林郁婷最後30幾秒左手重拳打爆對手，第2回合又得到5個10分。來到第3回合，林郁婷的猛攻讓對手濺血，越打越順手，對手則陷入苦戰，最終就由林郁婷5比0勝出摘金。

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關鍵字： 奧運拳擊林郁婷台灣女子拳擊2024奧運台灣之光

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