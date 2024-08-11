直言這面金牌是台灣體育里程碑！林郁婷曝頒獎台噴淚原因

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣女拳王」林郁婷成功打下巴黎奧運拳擊項目女子57公斤級金牌，成為台灣歷史第一人，而面對本屆奧運的風風雨雨，林郁婷感謝自己堅持下去，她直言，這面金牌不止對她個人有很大的意義，更是台灣體育、台灣拳擊的重要里程碑！

▲林郁婷奧運奪金。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

拿下生涯第一面奧運獎牌，而且就是金牌，林郁婷說，「我覺得這塊金牌不僅是對於我個人，更是對於台灣一個滿重要的里程碑，對台灣體育或是台灣的拳擊都是一個非常重要的里程碑，今天拿到這塊金牌，尤其是在奧運場上，也證明了我們台灣人也可以做得到！」

賽後頒獎演奏中華奧會會歌時，林郁婷罕見情緒激動眼淚潰堤，她透露，「聽到屬於我們的自己的歌，當樂聲響起來之後，心中就開始無限的跑馬燈，一直不斷的在腦海中迴響，曾經的每一幕都是歷歷在目，很感謝自己堅持下來，也很感謝包括教練身後的每一位我的團隊、然後更重要的是感謝台灣的每一位願意支持我的人。」

拿到金牌後，林郁婷還將擔當大任，與楊俊瀚一起榮膺中華代表團閉幕式掌旗官，她表示，「開幕我也有去嘛，因為下雨、站的位置又不對，所以沒有什麼我的畫面，這一次當然很榮幸能夠代表台灣勝任這個掌旗手，我會用力的把我們的旗幟護好，讓世界看見台灣！」