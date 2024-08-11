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洛杉磯奧運是否納入拳擊　IOC：2025上半年決定

▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

▲「台灣女拳王」林郁婷奪金。（圖／路透）

文／中央社

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天說，國際奧會將在明年上半年決定2028年洛杉磯奧運是否還會納入拳擊項目。

兩名女拳擊手去年參加世界錦標賽遭判失格，但最後獲得巴黎奧運參賽資格，這之間出現的性別爭議風波，讓拳擊在巴黎奧運受到密切關注。 阿爾及利亞女拳擊手克莉芙（Imane Khelif）在66公斤級決賽擊敗中國選手楊柳奪下金牌；台灣選手林郁婷在57公斤級決賽擊敗與波蘭選手瑟瑞梅塔奪金牌

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由於國際奧會對俄羅斯主導的國際拳擊總會（IBA）治理問題深感擔憂，巴黎奧運的拳擊比賽是由國際奧會接管主辦，相關議題也變得更加複雜。

巴赫在巴黎提醒說，各國拳擊協會必須為國際奧會找到新的、「可靠」的國際夥伴，以確保這項運動納入2028年奧運中。巴赫表示，國際奧會將在2025年上半年對是否納入拳擊做出決定。

巴赫說：「我認為明年的某個時刻會盡快有答案，但我不認為可在明年前做出最終決定。我希望我們能在明年上半年得到答案。」

再度被問到國際奧會是否準備考慮檢視困擾巴黎奧運的性別議題時，巴赫說：「我們從最一開始就說過，如果有人向我們提供可辨別男性與女性的可靠科學系統，我們會搶先採用。」「我們不喜歡這種不確定性。我們不喜歡整個情況，因此我們會很樂意探究。」「但是，不可能光靠看人外貌或受到一個沒有公信力、具有強烈政治利益的組織抹黑行動影響，就說『這不是女的』。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運拳擊

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