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盼觀眾把「街舞」比做「脫口秀」！孫振：希望之後奧運能再考慮

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振。（圖／中華奧會提供）

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運初登場的「台灣舞王」孫振，雖然無緣從小組賽脫穎而出，但他身為第一位代表中華隊站上奧運霹靂舞舞台的選手，也寫下台灣街舞圈新里程碑，他希望台灣的觀眾們能把「街舞」當作類似「脫口秀」的表演，點出兩項都是即興發揮的表演藝術，本質上有些類似，也希望之後的奧運能再考慮將霹靂舞納進競技項目。

能以一位街舞選手的身份勇闖五環殿堂，孫振直言感動，他笑說，「不得不，說可能我們B-boy都太街頭了，有時候一般民眾會覺得可能有點髒髒的或是沒有禮貌之類的，我們這種在捷運站練舞、突然『蹦蹦蹦』的人，終於得到大家的尊重了！」

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他也指出，希望台灣觀眾們能把看「街舞」，當成是一種類似「脫口秀」的表演，「我們都是一種即興的表演藝術，只是我們是很運動性的，因為我們是用身體在拚搏，他們是用講話在拚搏，我覺得整個本質上其實有點類似，只是我們在感動的是評審跟觀眾，他們只需要感動觀眾。」

孫振補充，「脫口秀也有Roast Battle，我們就是Battle，所以其實本質上很像，我覺得民眾可以用一種，我們是在做肢體語言的辯論，我們來看誰變得更好，音樂就是我們的題目，其實就是一種很好玩的，算是Party文化的產物吧！」

本屆奧運第一次納入霹靂舞項目，但之後的奧運會並不一定會再有霹靂舞，可能孫振的奧運首戰就是他的終戰，孫振坦言，「我當然希望洛杉磯、布里斯本可以考慮breaking，雖然我們還沒有發展出很完整的商業規模，所以很難真的打動奧會，讓他們繼續納入breaking，但是我相信breaking的潛能跟它的藝術價值、它的文化價值，絕對值得繼續在奧運裡面。」

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關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運霹靂舞孫振2024奧運台灣之光

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