法國主流媒體力挺林郁婷　代表團呼籲集氣加油拚金牌

▲體育署署長鄭世忠、駐法代表處吳志中大使、中華奧會林鴻道主席、張煥禎總領隊（左至右）呼籲全國人民一起為林郁婷加油 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

2024年巴黎奧運即將進入尾聲，我國代表團表現精采，已進帳1金5銅，表現直追上屆東京奧運，體育署署長鄭世忠署長台灣時間今天（10）日下午偕同中華奧會主席林鴻道與代表團總領隊張煥禎拜會我國駐法代表處吳志中大使，表達對後勤支援協助的感謝之意，更再度重申對我國拳擊好手林郁婷的支持，呼籲全體國人一起為林郁婷加油，期盼她為臺灣再奪一面金牌。

鄭世忠表示，我國代表團獲得駐法代表處大力協助，從中繼站的設置，協調免費的運動中心、物理治療診所，以及膳食公寓的尋覓、台商的支援等等工作，都來自代表處大力協助，他說：「我國民眾在羽球賽事受到一些粗暴的對待，不僅是中華奧會在第一時間向國際奧會表達抗議關切，代表處這邊也向法國奧運籌備處表達關切，希望在場內我國民眾為選手加油，能跟其他的國家一樣，不該受到有任何暴力的對待。」

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我國拳擊好手林郁婷本屆飽受性別假議題影響，但她無畏不實輿論，一路奮戰闖進女子57公斤級金牌戰，鄭世忠表示，特別感謝吳志中大使持續跟法國政府以及奧運籌備處交涉，希望得到法國民眾的支持，也收到明確回應。他說：「法國的主要媒體對阿爾及利亞選手與我國選手林郁婷遭遇的歧視言論，持續地做平反並給予支持。」

▲體育署署長鄭世忠感謝吳志中大使的居中協調，讓歧視性言論得以平反，也讓代表團組團參賽能夠順利進行 。（圖／體育署提供）

駐法代表處大使吳志中進一步強調，對林郁婷的支持主要分為三個部分，賽前從中繼站的規劃提供選手最好的訓練環境；到賽中跟體育署以及中華奧會合作，介紹當地的律師寫信對國際拳總提出嚴厲的抗議；更透過日常經營的媒體關係，非常努力去跟當地記者進行說明。

「我們搜尋法國主流媒體，看到的都是站在支持阿爾及利亞跟我們郁婷這方面，昨天有兩篇非常重要的報導出來，一則是世界報（Le Monde）是當地最重要的媒體，以及法國非常重要的國際媒體法國24（France 24），都強調阿爾及利亞選手奪金是『最具有勇氣的一面金牌』！」

吳志中強調，媒體報導也提到林郁婷要好好去證明，受到這麼多不公平的打壓，仍可以透過勇氣與毅力去對抗這些異議，並拿下金牌。

中華奧會主席林鴻道主席強調，中華奧會一直以維護選手權益為最大職責，在本次巴黎奧運的過程中，中華奧會與國際奧會（IOC）一直保持緊密聯繫。國際奧會絕對是以最嚴謹的標準來審視參賽資格的取得。國際奧會日前已公開聲明，所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）所制定的相關規定，毫無疑問。

鄭世忠則強調，體育署第一時間就針對國際拳總與相關輿論的不實資訊進行駁斥，更透過律師發送警告信給國際拳總達到嚇阻效果，體育署的任務在於確保選手生理與心理都做好準備備戰，請國人持續集氣，一起做林郁婷後盾，為林郁婷在臺灣時間明（11）日凌晨的金牌戰加油。