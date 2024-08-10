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許基宏雙安2打點　兄弟牛棚又「放火」8比6險勝雄鷹

▲▼許基宏。（圖／中信兄弟提供）

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟10日作客台鋼雄鷹大巨蛋主場吸引18710人進場，兄弟洋投猛登繳出優質先發，許基宏雙安2打點，牛棚一度放火被追近比數，驚險守住領先，最終以8比6獲勝。

兄弟3局上突破鳥松防線，林吳晉瑋掃出安打，兩出局後許基宏、陳子豪、曾頌恩連續3支二壘安打取得3比0領先，江坤宇補上安打再下一城，隨後王政順也敲二壘安打添加1分，拉開至5比0，鳥松黯然退場，巫柏葳接替順利止血。

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台鋼5局下反攻，岳東華跳接美技沒收郭永維安打，不過下一棒王博玄掃出左外野深遠三壘安打，郭阜林高飛犧牲打追回1分。

兄弟6局上再度由林吳晉瑋敲安打開啟攻勢，台鋼第三任投手許峻暘控球遇到亂流，連兩打席保送形成滿壘，許基宏敲高飛犧牲打進帳1打點，許峻暘又發生暴投，讓陳子豪跑回本壘得分，拉開至7比1領先。

曾子祐6局下敲出生涯百安，陳文杰、王柏融選到保送，魔鷹掃高飛犧牲打進帳1分。王博玄7局下掃單場第3支安打，陳世嘉適時安打追加1分，生涯首打點出爐。

兄弟8局上再度開啟攻勢，岳東華、林吳晉瑋掃出安打，張志豪選到保送形成滿壘，岳政華敲高飛犧牲打添加1分，將比數拉開至8比3。

兄弟牛棚8局下又出現亂流，呂彥青連續兩保送後，挨王柏融安打掉分。魔鷹擊出滾地球再下一城，吳念庭與呂彥青纏鬥後敲出安打也帶有1打點，台鋼追近至6比8，直到王凱程登板，僅投1球就讓郭永維擊出雙殺打止血。

台鋼9局下反攻，1出局後，郭阜林選到保送，張肇元代打敲左外野飛球，曾子祐

猛登主投6局，用了97球，僅被敲3支安打，有3次保送，奪2次三振，失2分，奪本季第8勝。兄弟全場13支安打，許基宏2安打包含1支二壘安打，貢獻2打點、1得分獲頒MVP，林吳晉瑋猛打賞跑回2分，王政順雙安貢獻1打點，表現也很亮眼。兄弟前一戰先發投手艾士特優質先發退場，但牛棚一口氣失掉5分，最後中斷大巨蛋8連勝，此戰差點又送出勝利。

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關鍵字： 棒球中信兄弟台鋼雄鷹先發投手優勝

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