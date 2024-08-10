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李洋撞臉龍貓引熱議！自己都覺得超像　飛到日本合體「雙胞胎」

▲▼李洋到日本度假，不忘找自己的雙胞胎龍貓合照 。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）

▲李洋到日本度假，不忘找自己的雙胞胎龍貓合照 。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金男雙」成員李洋在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸，替個人奧運最後一舞畫下完美句點，光榮歸國後他隨即帶著女友飛到日本度假，不忘在當地找自己的「雙胞胎」合照留念。日前有粉絲分享李洋與宮崎駿創作的角色「龍貓」的對比圖，連李洋本人看到都直呼，「不得不說連我都覺得超級像。」

李洋帶著金牌從巴黎回到台灣後，隨即又與女友飛到日本度假，他打趣表示，「人生第一次出國沒有帶球拍。」他也貼心承諾所有粉絲，會找時間一一回覆訊息，並與大家分享旅途中的趣事。

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▲▼李洋到日本度假，不忘找自己的雙胞胎龍貓合照 。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）

▲粉絲發現李洋跟龍貓長得很像 。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）

在麟洋配奪金後，有人將李洋拿著金牌一面比著五環標誌的照片，與日本動畫大師宮崎駿創作的角色「龍貓」做對比，大批網友都覺得相似度接近100%，李洋看到後也直呼，「不得不說連我都覺得超級像。」

李洋今(10)日特地穿上浴衣，找到龍貓合照，「在日本跟龍貓合照了。」還有幸運球迷在日本巧遇李洋，大讚他本人「超Nice」。

▲▼李洋、王齊麟奪金後在社群寫下感想。（圖／翻攝自Instagram／leeyang0812）

▲李洋拿著金牌與五環標誌合照。（圖／翻攝自Instagram／leeyang0812）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球李洋2024奧運台灣之光巴黎奧運

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