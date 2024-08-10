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中華奧會再度重申林郁婷參賽符合規定　呼籲大家為她集氣

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲「 台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運決賽。（圖／路透）

記者簡名杉／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷將於巴黎時間10日晚間迎來奧運女子拳擊57公斤級決賽，面對目前仍持續延燒、被有心人士操弄的「性別議題」，決賽前夕，中華奧會再度出面為林郁婷背書，強調她參賽資格完全沒問題，一切符合規定，也期盼台灣民眾能一起為她集氣、加油！

中華奧會聲明如下：

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我國拳擊好手林郁婷即將進行拳擊比賽57公斤級金牌戰，巴黎奧運代表團團長、中華奧會林鴻道主席表示，在本次巴黎奧運中，林郁婷選手以實力和毅力埾持到最後，林主席呼籲國人此時一起為選手加油、集氣，期待在全體國人的集氣及支持下，邁向奧運殿堂的最高榮耀。

林主席表示，中華奧會一直以來均以維護選手權益為最大職責，在本次巴黎奧運的過程中，中華奧會與國際奧會一直保持緊密聯繫。對於IBA日前召開記者會，中華奧會於記者會前即獲得消息，於記者會前一天委請律師發警告信函予IBA，保留採取法律行動的權利。中華奧會會持續堅定地與林郁婷選手站在一起，維護及確保選手參賽權益不受影響。

中華奧會表示，國際奧會一直以來均致力於賽事的公平競爭，絕對是以最嚴謹的標準來審視參賽資格的取得。國際奧會(IOC)日前已經公開聲明，所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組(PBU)所制定的相關規定，毫無疑問。

針對外界的不實指控，中華奧會表示全然無法接受，也呼籲回到奧運會及奧林匹克的精神，停止霸凌行為。尊重每一位選手經由長期不懈的努力及累積的實力，爭取到的屬於自己的最高榮耀。讓我們一起為林郁婷集氣、加油！

▲中華奧會為林郁婷打氣。（圖／中華奧會提供）

▲中華奧會為林郁婷打氣，左至右為體育署長鄭世忠、駐法大使吳志中、中華奧會主席林鴻道、中華隊領隊張煥禎。（圖／中華奧會提供）

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關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光

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