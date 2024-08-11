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林郁婷遭「抹黑性別」仍堅定奪金　為成世界拳后找男選手對練

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣拳后林郁婷3年前以世界第1之姿登上東京奧運，目標直指金牌，卻以2比3爆冷出局，今年她在巴黎奧運力拚復仇，卻在登場前無端遭「抹黑性別」，承受極大壓力，即便如此，她仍堅定完成金牌夢想。林郁婷的實力除了天生身材與臂展優勢，更是她多年來找男子選手對練，提升訓練強度的成果。

為了保護媽媽而開啟拳擊之路的林郁婷，國一接受正式訓練，國二就在國內各大賽嶄露頭角，她師承教練曾自強靈活而兇悍的打法，2013年一舉在世青賽51公斤級決賽以3比0完勝摘金，是台灣首位在世青賽奪金的選手。

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上屆東京奧運，林郁婷以世界第1之姿在16強賽登場，對上菲律賓的佩特西奧(Nesthy Petecio)，整場狂打對手，卻未獲裁判青睞，最終以2比3爆冷出局，沒能兌現「用拳擊讓世界看見台灣」的心願，這3年她持續精進自己，就是為了在巴黎奧運一雪前恥。

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

林郁婷本屆奧運依舊是頭號種子，沒想到在她出戰16強賽前再次遭「抹黑性別」，她去年世錦賽就曾遭國際拳擊總會(IBA)以「性別生化檢測異常」為由，粗暴奪去她的銅牌，即便後續檢查證明她符合國際參賽規定，卻讓她自此背負了莫須有的指控。

林郁婷曾安慰自己，「會碰到這些事情，一定就是上天給妳的考驗。」她也鼓勵自己，「就當作是對手怕我！」她仍因此承受了巨大壓力，在搶下4強門票後忍不住落下眼淚。

林郁婷強大的實力，是她多年來找男子選手陪練，提高訓練強度的成果，她的陪練員甚至還細分成速度型、力量型與技術型，她也找過美籍體能教練幫忙提升身體強度和爆發力，為了登峰造極她在擂台下所付出的努力，流下的汗水與淚水，不應被莫須有的指控抹滅。

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

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