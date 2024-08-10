過去遭批評一直當老二　班傑明終於奪下夢寐以求的金牌

▲美國班傑明（Rai Benjamin）拿下男子400公尺跨欄金牌。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國選手班傑明（Rai Benjamin）在巴黎奧運田徑男子400公尺跨欄決賽，以46秒46擊敗世界紀錄保持人挪威好手沃爾霍姆（Karsten Warholm），以及2022年世錦賽金牌得主桑托斯（Alison dos Santos），奪下他夢寐以求的金牌。

班傑明近年多次在國際賽場遇到沃爾霍姆、桑托斯，而班傑明都只能獲得銀牌或銅牌，這次終於成為第1位衝過終點線的人，他也在賽後表示，「這枚金牌困擾了我很久，能在朋友和家人面前，而且還在奧運場上，以這種方式完成目標，對我來說意義重大。」

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本場賽事，班傑明在跨過第7個欄架後逐漸不穩，也讓他在接近下一個欄架時步伐錯亂，他回憶那時的場景表示，「當時我在心裡想，『千萬不要摔倒，千萬不要摔倒』。」

最終班傑明以46秒46摘下金牌，沃爾霍姆以47秒06奪下銀牌，桑托斯則以47秒26收下銅牌。對班傑明來說，這場勝利既是宣洩又是喜悅，上屆東京奧運他奪下銀牌，過去3屆世錦賽上也沒辦法拿下金牌。如今，他也向世人證明，他在400公尺跨欄領域中，已經是這項運動的標竿。

談到本次為何能拿下金牌，班傑明指出自己改變了「心態」，過去他過於執著金牌，導致他時常感到緊張，今年試著輕鬆應對，專心看待自己已經取得的成就，而不是未完成的目標。

班傑明也因為一直無法拿下金牌，多次遭遇「酸民」批評，指出他的心理不夠堅強，才無法贏得金牌，對此他也在拿下奧運金牌後回應，「他們現在還能說什麼？」