運動雲

>

過去遭批評一直當老二　班傑明終於奪下夢寐以求的金牌

▲美國班傑明（Rai Benjamin）拿下男子400公尺跨欄金牌。（圖／路透）

▲美國班傑明（Rai Benjamin）拿下男子400公尺跨欄金牌。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國選手班傑明（Rai Benjamin）在巴黎奧運田徑男子400公尺跨欄決賽，以46秒46擊敗世界紀錄保持人挪威好手沃爾霍姆（Karsten Warholm），以及2022年世錦賽金牌得主桑托斯（Alison dos Santos），奪下他夢寐以求的金牌。

班傑明近年多次在國際賽場遇到沃爾霍姆、桑托斯，而班傑明都只能獲得銀牌或銅牌，這次終於成為第1位衝過終點線的人，他也在賽後表示，「這枚金牌困擾了我很久，能在朋友和家人面前，而且還在奧運場上，以這種方式完成目標，對我來說意義重大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場賽事，班傑明在跨過第7個欄架後逐漸不穩，也讓他在接近下一個欄架時步伐錯亂，他回憶那時的場景表示，「當時我在心裡想，『千萬不要摔倒，千萬不要摔倒』。」

最終班傑明以46秒46摘下金牌，沃爾霍姆以47秒06奪下銀牌，桑托斯則以47秒26收下銅牌。對班傑明來說，這場勝利既是宣洩又是喜悅，上屆東京奧運他奪下銀牌，過去3屆世錦賽上也沒辦法拿下金牌。如今，他也向世人證明，他在400公尺跨欄領域中，已經是這項運動的標竿。

談到本次為何能拿下金牌，班傑明指出自己改變了「心態」，過去他過於執著金牌，導致他時常感到緊張，今年試著輕鬆應對，專心看待自己已經取得的成就，而不是未完成的目標。

班傑明也因為一直無法拿下金牌，多次遭遇「酸民」批評，指出他的心理不夠堅強，才無法贏得金牌，對此他也在拿下奧運金牌後回應，「他們現在還能說什麼？」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運男子田徑2024奧運國際巴黎奧運班傑明

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

克莉芙摘金「我是女人！」　霸氣喊話國際拳總：我的尊嚴勝過一切

克莉芙摘金「我是女人！」　霸氣喊話國際拳總：我的尊嚴勝過一切

跟樊振東一起去看泰勒絲演唱會　林昀儒：很不錯的朋友

跟樊振東一起去看泰勒絲演唱會　林昀儒：很不錯的朋友

林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺

林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺

美國男籃隊變陣！　「死神KD」金牌戰將先發

美國男籃隊變陣！　「死神KD」金牌戰將先發

快訊／陳玟卉巴黎奧運舉重總和236公斤　本屆第6名作收

快訊／陳玟卉巴黎奧運舉重總和236公斤　本屆第6名作收

陳念琴擁抱性別爭議克莉芙暖哭網友　「大家都不容易」

陳念琴擁抱性別爭議克莉芙暖哭網友　「大家都不容易」

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

林郁婷遭欺負　謝淑薇凌晨發聲：中華奧會該為捍衛選手權益而戰

林郁婷遭欺負　謝淑薇凌晨發聲：中華奧會該為捍衛選手權益而戰

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

熱門新聞

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

克莉芙摘金「我是女人！」　霸氣喊話國際拳總：我的尊嚴勝過一切

跟樊振東一起去看泰勒絲演唱會　林昀儒：很不錯的朋友

林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺

美國男籃隊變陣！　「死神KD」金牌戰將先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

2中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

3克莉芙摘金霸氣對國際拳總喊話

4跟樊振東去看演唱會　林昀儒：很不錯的朋友

5林郁婷捲風波！「56年前歷史重演」結局超諷刺

最新新聞

1孫振今晚登場：相信今天會永生難忘

2新莊雨不斷　味全、富邦之戰保留

3戴資穎想起巴黎奧運眼淚不自覺流下

4法媒改挺林郁婷、克莉芙：用實力讓批評者閉嘴

5班傑明終於奪下夢寐以求的金牌

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

阿嬤過世缺席奪銅瞬間…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

最後一舉就是要拚金！郭婞淳：不知道會不會有下一次

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

張志豪開轟「說話算話」　平野惠一打100分

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366