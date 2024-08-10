林郁婷捲風波　「56年前歷史重演」她挨罵退出體壇！結局超諷刺

▲林郁婷。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷11日將與波蘭女將塞雷梅塔爭冠，但還沒開戰，對方就轉貼一篇她是「最後一個爭奪金牌的女人」，蓄意拿性別議題開玩笑。醫師王姿允分享，歷史上首位被誤認為男性的女性選手正是來自波蘭，該名選手在事後懷孕生子，卻從未得到道歉，「科學都前進了50年，有一群人還活在半世紀前」。

「歷史重演，但有些人永遠不會記取歷史的教訓！」醫師王姿允在臉書「王姿允醫師。我的無齡秘笈」發文，歷史上第一個女性選手被誤判為非女性選手的例子，就是來自波蘭，田徑女將Ewa Kłobukowska，1964年在奧運會上奪金，並打破三項世界紀錄。

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但在1967年，由蘇聯和匈牙利組成的6人醫療團隊，利用不符合規範的秘密檢測手法，斷定Ewa染色體為XY，國際田徑協會（IAAF）判定她為男性，並撤銷其世界紀錄。

被輿論攻擊的Ewa最終選擇退出體育界，雖然她後來懷孕生子，但從未收到任何正式的道歉，王姿允感嘆，「都已經過了56年了，還出現一模一樣的事，科學都前進了50年，有一群人還活在半世紀前」。

金牌戰林郁婷將對上波蘭女將塞雷梅塔，王姿允喊話，跟著造謠影射「女性選手非女性」的波蘭教練跟選手，「你們是不是忘了，奧運之所以取消驗染色體，就是因為妳們國家出現了全世界第一個，因為有瑕疵的檢驗方式，而被犧牲掉選手生涯的女性運動員」。

貼文獲王姿允醫師授權提供轉載。