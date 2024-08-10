陪莊智淵打奧運最後一舞　林昀儒：辛苦了

▲莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／桃園機場報導

巴黎奧運桌球國手林昀儒與陳思羽今天返台，林昀儒在本屆比賽打了3項比賽，最後在男子團體結束，參與了莊智淵最後一役，對於莊智淵退役，林 昀儒對他說：「辛苦了。」

林昀儒在這次巴黎奧運比賽，打了混合雙打、男子單打及男子團體比賽，混合雙打在8強賽面對世界排名第一的中國「大魔王」組合，以2比4落敗淘汰。

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男子單打打至8強賽，對上法國年僅17歲的超新星「眼鏡弟」勒布朗(Felix Lebrun)，打到第7局，最終以3比4吞敗。

在男子團體比賽與莊智淵、高承睿搭配，打到8強賽碰上日本組合，林昀儒打贏了日本強將張本智和拿下1點，最後以1比4不敵淘汰。

男子團體比賽是莊智淵球員生涯奧運最後一舞，之後就要專心培育年輕選手，林昀儒最後跟莊智淵搭配，他感性地說：「辛苦了。」

談到在男團打贏張本智和，林昀儒表示，感想是很開心，最近對戰比較多是輸球，可以打贏張本智和對未來也更有信心。

而林昀儒打單打比較沒表情，但打團體賽看隊友比賽就有比較多的表情跟動作，林昀儒表示，自己打會比較沈穩，看看別人比自己打要緊張。

▲林昀儒返國受到國人熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）