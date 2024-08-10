坦圖2度坐板凳引罵聲！　主帥柯爾透露主因：「數學問題」

▲美國男籃坦圖(Jayson Tatum)。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

NBA塞爾提克主力球星坦圖(Jayson Tatum)，本屆入選巴黎奧運美國男籃代表隊，5場比賽有2場坐滿板凳引來罵聲，對此美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)表示，這並不是否定坦圖的實力，而更像是「數學問題」。

根據《美聯社》報導，柯爾對於坦圖上場機會少作出解釋，「這不是我從坦圖身上沒有看到什麼表現，而是因為我在其他球員身上看到了。我在過去6週內多次說過，即使在NBA比賽中，要讓11個人上場也是非常困難的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯爾更近一步強調，「這不是坦圖做了什麼或沒做什麼，只是隊伍的組合問題和配合方式，杜蘭特(Kevin Durant)傷癒復出後的表現也是一個因素，這更像是一個數學問題，而不是其他問題。」

美國4強賽面對塞爾維亞的比賽大部分都處於落後，上半場一度落後17分，第3節末段也落後15分，因此柯爾採用固定的輪換陣容，最終柯瑞(Stephen Curry)打了33分鐘，詹姆斯(LeBron James) 打了32分鐘，成為美國本屆賽事中首次有球員單場上場時間超過30分鐘。

一部分原因也是美國第2陣容在這場比賽並未發生作用，戴維斯(Anthony Davis)、杜蘭特、懷特(Derrick White)、阿德巴約(Bam Adebayo)和艾德華茲(Anthony Edwards) 同時上場的陣容只打了4分鐘，這段時間塞爾維亞以17比4壓制美國。

坦圖今年幫助塞爾提克奪冠，並在隨後簽下創紀錄的5年3.14億美元(約102億台幣)超級頂薪，但在奧運未受到重用，也尚未在本屆賽事投進三分球。

▲美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)。（圖／路透）