運動雲

>

坦圖2度坐板凳引罵聲！　主帥柯爾透露主因：「數學問題」

▲美國男籃坦圖(Jayson Tatum)。（圖／路透）

▲美國男籃坦圖(Jayson Tatum)。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

NBA塞爾提克主力球星坦圖(Jayson Tatum)，本屆入選巴黎奧運美國男籃代表隊，5場比賽有2場坐滿板凳引來罵聲，對此美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)表示，這並不是否定坦圖的實力，而更像是「數學問題」。

根據《美聯社》報導，柯爾對於坦圖上場機會少作出解釋，「這不是我從坦圖身上沒有看到什麼表現，而是因為我在其他球員身上看到了。我在過去6週內多次說過，即使在NBA比賽中，要讓11個人上場也是非常困難的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯爾更近一步強調，「這不是坦圖做了什麼或沒做什麼，只是隊伍的組合問題和配合方式，杜蘭特(Kevin Durant)傷癒復出後的表現也是一個因素，這更像是一個數學問題，而不是其他問題。」

美國4強賽面對塞爾維亞的比賽大部分都處於落後，上半場一度落後17分，第3節末段也落後15分，因此柯爾採用固定的輪換陣容，最終柯瑞(Stephen Curry)打了33分鐘，詹姆斯(LeBron James) 打了32分鐘，成為美國本屆賽事中首次有球員單場上場時間超過30分鐘。

一部分原因也是美國第2陣容在這場比賽並未發生作用，戴維斯(Anthony Davis)、杜蘭特、懷特(Derrick White)、阿德巴約(Bam Adebayo)和艾德華茲(Anthony Edwards) 同時上場的陣容只打了4分鐘，這段時間塞爾維亞以17比4壓制美國。

坦圖今年幫助塞爾提克奪冠，並在隨後簽下創紀錄的5年3.14億美元(約102億台幣)超級頂薪，但在奧運未受到重用，也尚未在本屆賽事投進三分球。

▲美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)。（圖／路透）

▲美國男籃主帥柯爾(Steve Kerr)。（圖／路透）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運男籃2024奧運國際巴黎奧運美國坦圖柯爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

快訊／陳玟卉巴黎奧運舉重總和236公斤　本屆第6名作收

快訊／陳玟卉巴黎奧運舉重總和236公斤　本屆第6名作收

克莉芙摘金「我是女人！」　霸氣喊話國際拳總：我的尊嚴勝過一切

克莉芙摘金「我是女人！」　霸氣喊話國際拳總：我的尊嚴勝過一切

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

林郁婷遭欺負　謝淑薇凌晨發聲：中華奧會該為捍衛選手權益而戰

林郁婷遭欺負　謝淑薇凌晨發聲：中華奧會該為捍衛選手權益而戰

陸媒辛辣問：輸羅詩芳是實力還是年紀？郭婞淳高EQ回應

陸媒辛辣問：輸羅詩芳是實力還是年紀？郭婞淳高EQ回應

跆拳道幼幼組激戰！3歲小勇者「超萌倒地」全場笑翻　2萬網朝聖

跆拳道幼幼組激戰！3歲小勇者「超萌倒地」全場笑翻　2萬網朝聖

平野談陳琥投不滿一局　吳俊偉、呂彥青輪流關門

平野談陳琥投不滿一局　吳俊偉、呂彥青輪流關門

郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

郭婞淳開心參加「獲獎派對」　看到全場為她歡呼起雞皮疙瘩

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

熱門新聞

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

快訊／陳玟卉巴黎奧運舉重總和236公斤　本屆第6名作收

克莉芙摘金「我是女人！」　霸氣喊話國際拳總：我的尊嚴勝過一切

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

林郁婷遭欺負　謝淑薇凌晨發聲：中華奧會該為捍衛選手權益而戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

2中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

3陳玟卉巴黎奧運舉重　第6名作收

4克莉芙摘金霸氣對國際拳總喊話

5安洗瑩舉戴資穎為例猛批　會長反駁

最新新聞

1德國1比0擊敗西班牙奪女足銅牌

2「安心教練」偉關晴光給林昀儒打80分

3大谷翔平35轟出爐　道奇3比0海盜

4坦圖坐板凳　主帥：「數學問題」

5西班牙擊敗法國　32年首度奪金

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

阿嬤過世缺席奪銅瞬間…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

最後一舉就是要拚金！郭婞淳：不知道會不會有下一次

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

張志豪開轟「說話算話」　平野惠一打100分

王昶「金牌戰爆紅」認有女友了！　自嘲模仿「無挑戰苦笑」粉笑瘋

莊智淵培養出「柚子」　談下一步：看能否再產個鳳梨

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

小哈利初舞台演唱〈情非得已〉　伊能靜.庾澄慶「同框」為他應援！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366