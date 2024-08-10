1張圖看中華隊巴黎奧運第15日賽程　霹靂舞孫振登場、林郁婷爭金

▲中華代表團巴黎奧運第15日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入第15日賽程，「台灣拳后」林郁婷將爭奪女子57公斤級金牌，尋求替中華代表團添本屆第2金，對手是年僅20歲的波蘭小將塞雷梅塔(Julia Szeremeta)，擔任開幕式掌旗官的「台灣舞王」孫振也將登場，他的初階目標是闖進8強。

在黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟完成金牌2連霸後，中華代表團在15日賽程中有望再添1金。位列女子57公斤級頭號種子的「台灣拳后」林郁婷，第2度叩關奧運，連3場5比0完勝挺進最終決賽，台灣時間11日凌晨3點30分，將與20歲波蘭小將塞雷梅塔爭金。

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▲「台灣拳后」林郁婷闖入金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）

林郁婷去年世錦賽的銅牌，遭國際拳擊總會(IBA) 以「性別生化檢測異常」為由粗暴奪走，國際拳總始終拿不出檢驗報告，卻在巴黎奧運期間再次「抹黑」林郁婷的性別。儘管再次遭受莫須有指控，4強賽前還感冒，林郁婷仍頂住壓力，以連3場5比0的完美姿態，成為台灣拳擊史上首位闖進金牌戰的選手。

我國拳擊代表隊本屆有3面獎牌進帳，前2面是「拳擊美少女」吳詩儀與「抗癌女拳王」陳念琴的銅牌，締造隊史奧運單屆最佳成績。若林郁婷能順利摘金，中華代表團也將追平單屆最多2金紀錄，前2次是2020年東京奧運(2021年舉辦)、2004年雅典奧運；7面獎牌則刷新史上次佳紀錄。

▲林郁婷5比0完勝挺進金牌戰。（圖／路透）

另外，台灣霹靂舞一哥孫振也將登場，他今年6月在巴黎奧運資格賽布達佩斯站，以總排名第10搶下奧運門票，成為台灣史上第1人。霹靂舞是今年巴黎奧運新增的正式項目，男、女各有16位選手參賽，預賽分4組進行循環賽，再依照成績、票數取分組前2晉級8強單淘汰賽。

▲台灣霹靂舞一哥孫振。（圖／國訓中心提供）

孫振被分在D組，同組的有非洲霹靂舞錦標賽冠軍得主、摩洛哥的Billy，以及2名世界冠軍選手，荷蘭Menno和哈薩克Amir，必須取得分組前2名才能晉級8強淘汰賽。

孫振由於擔任中華代表團開幕式掌旗官，7月底就到巴黎適應環境，展開最後的備戰工作，「我的初階目標就是闖進8強，代表我有能力和這些名將對抗。目前我會先準備好12套動作，如果都用上了，就表示我已經闖進金牌戰了！」

▼台灣球后戴資穎、霹靂舞一哥孫振共同擔任巴黎奧運開幕式掌旗官 。（圖／讀者提供）