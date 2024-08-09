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巴黎奧運台灣累積6面獎牌　國光獎金破1.1億！

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣代表團在巴黎奧運已進帳1金5銅，加上前8名選手也可獲國光獎金，體育署統計，依照國光體育獎章及獎助學金頒發辦法規定，若選手選擇一次領，截至目前為止，預計至少將發出1億1160萬元。

舉重女神郭婞淳昨天在巴黎奧運59公斤級摘銅，這也是台灣在這次奧運第6面獎牌，目前累積已有1金5銅，還不包含已闖進拳擊57公斤級金牌戰林郁婷，台灣這次奧運至少7面獎牌起跳。

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根據體育署公布的國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，奧運從第1名到第8名均可請領國光獎金，若奧運奪金每人可領到新台幣2000萬元國光獎金、銀牌700萬、銅牌500萬。若選擇月領，金牌12.5萬元、銀牌為3.8萬元、銅牌2.4萬元。

換言之，若羽球男雙金牌組合李洋與王齊麟選擇一次領取，可領2000萬元，若選擇月領，每月則有12萬5000元的獎助學金。

至於基礎主流運動包括田徑、游泳與體操，則以現行的獎金再加碼1.5倍，因此「亞洲貓王」唐嘉鴻在今年巴黎奧運單槓奪得銅牌，將獲得750萬元國光獎金。

根據體育署統計，截至目前為止，若不含林郁婷，國光獎金將發出1億1160萬元（選手獎金9660萬元與教練獎金1500萬元）。

由於林郁婷目前至少銀牌起跳，甚至有機會爭奪隊史首面拳擊金牌，體育署估算，林郁婷摘金選擇一次領取，可獲得2000萬元獎金，教練獎金500萬元，若為銀牌，選手可領獎助學金700萬元，教練獎金則為300萬元。

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