陸媒辛辣問：輸羅詩芳是實力還是年紀？郭婞淳高EQ回應

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）

記者王真魚／桃園報導

台灣「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運女子59公斤級收下銅牌，中國怪物新人羅詩芳三破奧運紀錄奪金。中國記者賽後問郭婞淳，「輸冠軍是年齡還是實力差別？」對此女神展現高EQ並幽默回應：「我在他這年紀也是非常巔峰的！」

背負國人的期待，郭婞淳第4次參加奧運，上次在東奧以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤替我國拿下該屆首金，同時刷新奧運3項紀錄。

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這項紀錄在本屆全被羅詩芳所破。這位23歲的超級新星，以抓舉107公斤、挺舉134公斤、總和241公斤三破奧運紀錄成績拿下金牌。事實上，郭婞淳原先保有的總和247公斤世界紀錄，今年3月就被她以248公斤打破。

30歲的郭婞淳在東奧後便飽受傷勢困擾，大腿後側、腰部都有不適，但她仍不負眾望，在可能是最後一舞中，帶回一面銅牌，且連3屆有獎牌入袋，是台灣第一人。

在賽後記者會，有中國記者問郭婞淳，「與冠軍的區別是年齡還是實力的差別？」面對如此辛辣的提問，她大方回應，「我覺得年齡還是會有差啦。」

郭婞淳隨後不好意思地笑回，「畢竟我在她這個年紀的時候，也是非常的巔峰，哈哈哈，後續還要一直訓練、比賽以及控制體重，傷勢影響也會越來越明顯。」

「但我還是覺得我非常不容易！」郭婞淳帶著自信又有些可愛的語氣說道，「我的巔峰已經過了，30歲要維持真的不容易，加上2年多迷失又回歸正常訓練，也是不容易。」

正值盛年的羅詩芳目前世界排名第一，她在賽前受訪時就表示，郭婞淳正是她本屆一大勁敵。如今再度打破郭婞淳奧運紀錄，她認為，破世界紀錄難度相對較高，「奧運紀錄的話，可能很多人會像我這樣，拿到冠軍以後可能不會再去挑戰，所以這個成績其實沒有大家想像的那麼高。」

對於郭婞淳的表現，羅詩芳直言，都表現很好，對自己來說相當有挑戰性，「大家都很棒，只是我可能好一點點。」

▲「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪銅。（圖／路透）