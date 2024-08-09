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當作最後一屆奧運在舉！郭婞淳：謝謝自己沒放棄

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運摘銅。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳於巴黎奧運女子舉重59公斤級摘下銅牌，不僅是本屆奧運中華代表隊第六面獎牌，自己也完成連三屆奪牌壯舉，她賽後坦言，因為自己還不確定下一屆奧運會不會參加，所以每次試舉都是當成最後一屆在舉，花了超過12年時光，連續參加三屆奧運會，郭婞淳除了感謝教練、團隊的幫助之外，也感謝沒有放棄的自己。

郭婞淳賽後並未說死之後的規劃，強忍著淚水表示，「也許是最後一屆奧運，因為你知道四年其實不容易，所以最後把它真的就是當作最後一屆在舉。」也希望自己能夠享受這樣的舞台。

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面對全場特地飛到法國的台灣觀眾應援，郭婞淳坦言，「選手介紹的時候我就已經想哭了，現場真的好多人來看，而且又不是像上一屆這樣日本很近，大家都從各個地方來現場為我加油，當然也有很多人守在電視前面看我比賽，就是很感謝啦，雖然最後的結果沒有那麼好，但是我覺得都有接收到大家的加油跟鼓勵。」

連續站上三屆奧運舞台，郭婞淳指出這12年來確實不容易，「這個過程當然也感謝很多人的支持，感謝團隊大家分工合作一起，讓我的身體雖然有傷，但是還是可以在訓練的狀態下一直前進，我覺得很不容易。」

她還特別強調，「也很謝謝自己，其實就是沒有放棄吧，前一陣子迷失的時候就是有點一直在想說，到底...」她說到這邊再度哽咽了起來，再次表示，「謝謝自己沒有放棄。」

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