「舉重女神」郭婞淳與槓鈴共舞　顛覆女子舉重刻板印象

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「舉重女神」郭婞淳以美麗的姿態來呈現舉重，高超的技術被誇讚「像與槓鈴共舞」，顛覆了一般人對女子舉重的刻板印象。事實上，她也曾和大家一樣，認為練舉重的女生「很壯」，直到她到世界各地去比賽，發現國外女子選手肌肉線條很美，她就立志「舉得很重的同時也要賞心悅目」。

郭婞淳連3屆奧運奪牌，累計1金2銅，成了台灣第1人。她以美麗而細膩的方式呈現以「重量」來判定高下的舉重，曾有外國網友誇獎她的舉重技術很好，就像與槓鈴共舞一樣，給了她莫大的鼓舞，也贏得了成就感。

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「我希望顛覆大家的想像，讓大家覺得說，練舉重也可以舉得非常流暢、非常賞心悅目。」郭婞淳曾坦承自己一開始非常不喜歡舉重，外界對舉重女生的刻板印象通常是「很壯」，「畢竟心裡還是小女生，就會覺得不想練舉重，不想變成大家想的那樣。」

但當她開始出國比賽，去到世界各國，發現國外女子選手的肌肉線條是美的，顛覆了她對舉重的印象，她也開始努力顛覆大家對這項運動的看法。

除了打破刻板印象，郭婞淳的正能量也從舉重賽場一路發散到各個領域，「鞍馬王子」李智凱、拳擊好手陳念琴和「麟洋配」的李洋，都把她當成偶像。

郭婞淳曾說，成了別人的偶像更要督促自己，她也鼓勵所有人，「希望大家訓練上能堅持下去，有時候可能有傷或很累，一定要告訴自己堅持下去，堅持下去就是你的了。」