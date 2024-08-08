韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

▲南韓選手跆拳道朴泰俊。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴黎奧運跆拳道比賽才剛開打，就再次掀起了一場爭議。在男子58公斤級決賽中，南韓選手朴泰俊(PARK Taejoon)以高分領先的情況下，持續對亞塞拜然選手加希姆-穆罕默多夫(Gashim Magomedov)發動猛烈攻擊，導致後者因傷退出比賽。

這一事件引發了亞塞拜然網友和觀眾的強烈不滿。他們紛紛在朴泰俊的Instagram上留言，批評他的行為缺乏武德和禮儀。

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根據賽事記錄，朴泰俊在第一回合就以9:0完勝對手，當時加希姆-穆罕默多夫已經明顯受傷無法站立穩當。第二回合比分繼續一面倒，高達13:1，觀眾席上也響起了一陣陣的嘘聲，大家都看不下去朴泰俊繼續攻擊受傷的對手。

最後，剩下約1分鐘時，加希姆-穆罕默多夫實在承受不了痛苦而選擇傷退。

對此，韓國媒體《朝鮮日報》邀請專家解釋道，在裁判沒有喊停的情況下，朴泰俊的攻擊都是合法且正當的行為，他必須把握每一個攻擊機會，這才是尊重對手的表現。

賽後，朴泰俊也表示，他從小就被教育要拚到底，而且這是奧運舞台，他一定要盡全力以赴。他還補充，賽後有去向對手道歉，雙方也互相理解和激勵，期待未來能再次交手。

韓聯社報導指出，朴泰俊成功奪得金牌，洗刷了韓國隊在上屆奧運會上「無金入賬」的恥辱，重拾作為跆拳道強國的榮耀。