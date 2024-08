狂飆167伸卡對視馬恰多　36歲查普曼締超神火球紀錄

▲海盜查普曼(Aroldis Chapman)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

匹茲堡海盜今天(8日)坐鎮主場迎戰聖地牙哥教士,陣中36歲老將查普曼(Aroldis Chapman)在8局上半對決教士當家打者馬恰多(Manny Machado)時,投出一顆104.7 英里(時速約167.5公里)的伸卡球,直接將馬恰多凍在原地三振出局,寫下大聯盟本季最速紀錄。

8局上半查普曼登板後援,當時海盜僅以6比5一分領先,首名打者三振後查普曼接連投出觸身球以及被敲安,面對失分危機的他絲毫不懼,連續將柏格茲(Xander Bogaerts)與馬恰多三振化解局面安全下庄。

而值得一提的是,在對決馬恰多的第6顆球時,查普曼投出104.7 英里(時速約167.5公里)的伸卡球,馬恰多左腳還沒落地球就直直塞進手套,賞其三振,查普曼創下大聯盟本季最速紀錄,也是自2016年8月2日以來,個人再度飆破105英里,這場比賽雙方鏖戰至延長賽,但最終海盜以8比9吞敗。

Manny Machado was left speechless by this Aroldis Chapman 104.7 MPH fastball pic.twitter.com/w8opxiHUIO