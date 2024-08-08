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狂飆167伸卡對視馬恰多　36歲查普曼締超神火球紀錄

▲海盜查普曼（Aroldis Chapman）達成生涯第1197K，成為大聯盟後援左投紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

匹茲堡海盜今天（8日）坐鎮主場迎戰聖地牙哥教士，陣中36歲老將查普曼（Aroldis Chapman）在8局上半對決教士當家打者馬恰多（Manny Machado）時，投出一顆104.7 英里（時速約167.5公里）的伸卡球，直接將馬恰多凍在原地三振出局，寫下大聯盟本季最速紀錄。

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8局上半查普曼登板後援，當時海盜僅以6比5一分領先，首名打者三振後查普曼接連投出觸身球以及被敲安，面對失分危機的他絲毫不懼，連續將柏格茲（Xander Bogaerts）與馬恰多三振化解局面安全下庄。

而值得一提的是，在對決馬恰多的第6顆球時，查普曼投出104.7 英里（時速約167.5公里）的伸卡球，馬恰多左腳還沒落地球就直直塞進手套，賞其三振，查普曼創下大聯盟本季最速紀錄，也是自2016年8月2日以來，個人再度飆破105英里，這場比賽雙方鏖戰至延長賽，但最終海盜以8比9吞敗。

對於三振後與馬恰多的對視，查普曼回應道，「他只是告訴我一些事情，然後當他繼續說話時，我保持笑容」，查普曼微笑說道，但拒絕詳細說明這次談話內容」。

根據大聯盟研究員莎拉朗斯（Sarah Langs）提供的數據顯示，查普曼追平了洛杉磯天使隊喬伊斯（Ben Joyce），成為自2008年投球追蹤時代開始以來最快速度投出三振的紀錄」。

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關鍵字： MLB教士海盜.查普曼馬恰多

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